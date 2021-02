”Datorită” măsurilor fără precedent luate de Mexic în pandemie, țara aceasta a devenit un loc de refugiu pentru mulți turiști

Pierre, un tânăr francez care locuiește în New York, nu a stat pe gânduri nicio secundă când a ales unde să călătorească în pandemie.

"Am decis să merg în Mexic pentru că nu au cerut teste Covid-19 pentru a intra în țară. Am vrut să mergem în Insulele Turks și Caicos, dar au existat multe restricții. Deci, deși Mexicul nu a fost prima noastră opțiune, am decis să mergem aici", spune el.

La fel ca el, mii de turiști - în special din Statele Unite - au văzut în Mexic un fel de oază de călătorie în pandemie datorită restricțiilor sale aproape inexistente în ceea ce privește intrarea în țară pe cale aeriană. Guvernul mexican, care a primit multe întrebări cu privire la această poziție aproape fără precedent în lume, insistă asupra faptului că restricționarea intrării turiștilor nu are un efect clar asupra reducerii numărului de infecții într-o țară care depășește 170.000 de decese cauzate de Covid-19.

Strategia Mexicului de a-și menține spațiul aerian deschis pe tot parcursul pandemiei a fost pusă la îndoială de la începutul crizei. Deși frontiera sa terestră cu SUA este închisă pentru călătoriile neesențiale, cum ar fi turismul, aeroporturile sale nu au fost niciodată închise. Călătorii care sosesc în țară li se cere doar să completeze un formular și li se verifică temperatura.

Deși marea majoritate a țărilor care își redeschideau frontierele cereau teste negative Covid-19 sau carantine obligatorii, politica Mexicului a rămas aceeași. Potrivit hărții reglementărilor de călătorie pentru Covid-19 a Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), Mexicul este una dintre puținele țări din lume clasificate drept „nerestrictive” alături de altele precum Afganistan sau Macedonia de Nord.

Totuși, există un pericol semnificativ. Organizația Panamericană a Sănătății a avertizat pe 3 februarie că infecțiile și decesele cauzate de Covid-19 în Mexic cresc în special „în statele care au adus un turism semnificativ în sezonul de Crăciun” precum Guerrero, Quintana Roo, Nayarit și Baja California Sur.

Strategia unică urmată de Mexic este dezbătută de mulți medici din Mexic



"Toate țările iau aceste măsuri pentru a monitoriza și controla intrarea călătorilor pentru că trebuie să prevenim infectările. Dar Mexicul nu dorește daunele pe care le-ar reprezenta pentru turism, pentru importuri, pentru economia țării", a zis Laurie Ann Ximénez-Fyvie, un doctor mexican în științe medicale pentru BBC Mundo.