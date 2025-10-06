€ 5.0886
Data publicării: 19:00 06 Oct 2025

Danemarca înăsprește controalele pentru petrolierele suspectate că fac parte din flota fantomă rusă
Autor: Andreea Deaconescu

Danemarca va înăspri controalele de mediu asupra petrolierelor care trec pe lângă Skagen, la joncţiunea Mărilor Baltică şi Nordului, pentru a combate eficient „flota fantomă” rusă, a anunţat Ministerul Mediului.

"Consolidăm acum controlul asupra regulilor de bază în materie de mediu cu scopul de a putea acţiona într-un mod mai eficient şi mai coerent faţă de petrolierele flotei fantomă ruse", a afirmat ministrul Magnus Heunicke, citat într-un comunicat al ministerului său.

Peste 60.000 de nave trec prin zona Skagen în fiecare an, printre care mai multe zeci - învechite şi prost întreţinute - sunt suspectate că ar aparţine flotei fantomă ruse, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Această flotă este compusă din mai multe sute de nave clandestine care permit Moscovei să-şi exporte petrolul, principalul sursă de venituri a Kremlinului.

"Modul de operare opac al acestor nave (schimbări frecvente de pavilioane, proprietari instalaţi în paradisuri fiscale, transpondere adesea oprite etc) le fac dificil de reperat şi de asociat Moscovei.

Experţi şi mai mulţi lideri europeni apreciază că unele nave sunt utilizate de Rusia în războiul său hibrid împotriva ţărilor occidentale.

Poliţia daneză nu a exclus ipoteza ca dronele care au survolat la sfârşitul lunii septembrie aeroporturi şi instalaţii militare daneze să fi plecat de pe una din aceste nave.

Circa 444 dintre ele fac obiectul unor sancţiuni ale Uniunii Europene, între care un petrolier reţinut cinci zile de autorităţile franceze înainte de a-şi relua joi seara drumul spre India.

În proiectul de buget pe 2026, guvernul danez a prevăzut fonduri, a căror sumă nu este încă făcută publică, pentru Administraţia maritimă daneză cu scopul de a efectua controale şi a se asigura că aceste nave respectă regulile de protecţie a mediului privind în special gestionarea deşeurilor, apele de balast (rezervorul navei) şi cerinţele în materie de carburant.

"Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin", a afirmat ministrul danez al industriei, Morten Bodskov, citat în comunicat. "Vom utiliza toate instrumentele de care dispunem", a adăugat el. 

