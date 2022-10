Dana Marijuana, noua mamă adoptivă a lui David Puşcaş. Luminiţa Anghel nu mai vrea să ştie de el

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, și-a găsit refugiul în casa unei alte vedete de la noi. Dana Coteanu, cunoscută în showbizul românesc drept Dana Marijuana, are acum grijă de tânăr. Luminița Anghel l-a adoptat pe David pe vremea când era căsătorită cu Marcel Pușcaș. Ulterior, cei doi s-au despărțit, iar relația dintre artistă și fiul său s-a degradat considerabil.

Au încercat de mai multe ori să repare relația dintre ei, însă tot timpul a intervenit ceva. Prezent în emisiunea În oglindă, realizată de Mihai Ghiță pe YouTube, David Pușcaș a făcut declarații șocante. Acesta susţine că a fost agresat fizic şi verbal de soţul Luiminiţei şi că a trecut prin clipe de coşmar. Cu lacrimi în ochi mărturisea în interviul de atunci că a fost nevoit chiar să doarmă în scara blocului într-o noapte geroasă de iarnă, pentru că Silviu nu a vrut să-l primească în casă pe motiv că întârziase.

În prezent, David și Luminița Anghel nu își mai vorbesc, iar tânărul și-a găsit refugiul în casa unei alte vedete de la noi. Cea care l-a „adoptat” este nimeni alta decât Dana Coteanu, cunoscută în showbizul românesc sub numele de Dana Marijuana. Artista care în anii 2000 făcea furori în hip-hop-ul românesc și care recent și-a pierdut iubitul în mod tragic, în urma unui accident casnic, l-a luat în grija sa pe fiul Luminiței Anghel. Conform unui articol publicat de libertateapentrufemei.ro, Dana Marijuana a mărturisit că îl consideră pe David ca fiind copilul său și că are grijă de el așa cum poate. David Pușcaș o vizitează des și, atunci când are nevoie de sfaturi, artista i le oferă fără să stea prea mult pe gânduri, mai ales că spune că o cunoaște și pe mama lui. Dana Marijuana are la rândul său două fetițe, pe Iris, în vârstă de 7 ani, și Alesia care are 15 ani.

Marijuana a avut un an de coşmar

Potrivit Fanarik, cântăreaţa și-a pierdut iubitul într-un accident care s-a petrecut într-un spațiu închis. Primele informații arată că bărbatul, Daniel Burlacu, a căzut pe scări și s-a lovit la cap. Partenerul de viață al Danei Marijuana a decedat pe loc. Întâmplarea nefericită s-a petrecut la Hanul Artiștilor din centrul Capitalei, acolo unde se afla și interpreta cunoscută pentru piesa „Cea mai fidelă fată”. Daniel Burlacu o ajuta în toate, inclusiv legat de partea profesională. Cântăreața mărturisea în urmă cu ceva timp că iubitul este „omul din umbră” care nu vrea să iasă în lumina reflectoarelor. Totodată, vedeta și-a dorit mereu un partener de viață care să poarte același nume ca al ei.

"Mi-am făcut datoria cât s-a putut. Viaţa merge înainte"

După ce a fost acuzată de David că l-a neglijat şi că a facilitat agresiunile la care a fost supus, Luminiţa a mărturisit pentru presă că și-a făcut datoria față de el atât cât s-a putut. „Prefer să nu comentez. Mi-am făcut datoria cât s-a putut. Am pus punct. Poate să spună ce dorește. Viața merge înainte. Dumnezeu are grijă de toți,în funcție de fapte ”, a declarat Luminița Anghel, pentru sursa citată. David Puşcaş a mai lansat astfel de acuzaţii şi în trecut, pe mai multe posturi de televiziune, drept pentru care Luminiţa Anghel a ales să se distanţeze de fiul pe care l-a adoptat în tinereţe şi să nu-i mai dea curs la nicio afirmaţie lansată în spaţiul public.

