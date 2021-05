Dan Negru: Nu sunt implicat în alegeri! Orice altă bârfă pe subiectul ăsta e aiureală

„NU SUNT IMPLICAT ÎN NICIO CAMPANIE ELECTORALĂ PENTRU ALEGERILE DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI NU PARTICIP PE LISTELE NICIUNUI PARTID ÎN ALEGERI! Orice altă bârfă pe subiectul ăsta, rostogolită în online și prin presa de la Chisinau sau de la București e aiureală”, a scris, joi, Dan Negru pe contul său de Facebook.

„Lucrez in Chișinău, la Prime, de vreo 15 ani dar show-urile mele de acolo, de la "Deal or Not Deal", "Wheel of Fortune" sau "Who wants to be a millionaire" n-au nimic de-a face cu politica.

Pe cât de frumoși sunt moldovenii, pe atât de urâți le sunt politicenii.

Exact ca-n România!”, a conchis Dan Negru.