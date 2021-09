Dan Barna: USR PLUS nu e un partid-balama care asigură doar niște voturi în Parlament. Nu e un partid de paiațe

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, miercuri, că formaţiunea sa "nu este un partid-balama", care asigură doar nişte voturi în Parlament şi nici "un partid de paiaţe care se bucură de nişte scaune şi poziţii de prefect", menţionând că sunt două opţiuni clare: fie va fi un alt premier în locul lui Florin Cîţu, fie USR PLUS merge în opoziţie.



"Noi spunem foarte clar: pentru binele României este bine ca la Palatul Victoria să fie un premier matur, responsabil şi capabil, competent să conducă un guvern. Florin Cîţu nu are aceste calităţi. (...) Sunt două opţiuni foarte clare: fie vom avea alt premier, fie, dacă preşedintele şi PNL decid să-l păstreze pe Florin Cîţu, USR PLUS merge în opoziţie şi Florin Cîţu guvernează cu Marcel Ciolacu, cu PSD. De altfel, de o lună de zile colaborează foarte bine. Pare că PSD îşi găseşte reflectarea valorilor în performanţa lui Florin Cîţu. Nu vrem să intervenim pe acest plan, dacă acest guvern minoritar poate să funcţioneze", a afirmat Barna la B1Tv.

USR PLUS nu e un partid-balama





El a spus că cele 80 de voturi din Parlament ale USR PLUS nu sunt ale lui Florin Cîţu şi PNL nu este în poziţia de a oferi ceva.



"USR PLUS nu este vreun UNPR, vreun ALDE, vreun PP-DD sau vreun alt partid-balama, care asigură doar nişte voturi în Parlament. Acel 30% din coaliţie al USR PLUS vine din susţinerea oamenilor din stradă care vor o Românie europeană, modernă, care au trimis USR PLUS la guvernare. Ideea că PNL sau Florin Cîţu ne dă el ceva, cum vedem pe la televiziuni - că o să ne dea alte ministere, că o să ne cerem scuze -, arată în continuare incapacitatea de a înţelege ce înseamnă o coaliţie, că de fapt aici e problema de fond: premierul nu înţelege că într-o coaliţie rolul premierului este fix acela de a se asigura că toţi membrii coaliţiei sunt respectaţi şi obiectivele lor politice devin realitate. (...) Cele 80 de voturi ale USR PLUS nu sunt ale lui Florin Cîţu sau ale PNL, de aceea, nu sunt în poziţia să ne dea ceva", a susţinut Barna.



El a adăugat că "USR PLUS nu este un partid de paiaţe, care se bucură de nişte scaune şi de nişte poziţii de prefect".



Întrebat în legătură cu varianta ca preşedintele să-l numească pe Dacian Cioloş premier, Barna a răspuns că ar fi o"variantă foarte bună".



"Ar fi o variantă foarte bună pentru România şi ar fi o variantă foarte bună pentru perioada de reforme în perioada următoare. Dacian Cioloş a fost un premier excelent, este o mare diferenţă între actualul premier, însă, văzând poziţionarea preşedintelui, inclusiv din ziua Congresului PNL, sunt rezervat că un astfel de scenariu se va întâmpla. Dar, da, dacă se va propune, USR PLUS va primi o astfel de propunere, suntem acolo, suntem gata să intrăm la guvernare cu premier şi să facem treabă bună pentru România", a subliniat Barna, potrivit Agerpres.