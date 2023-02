Cutremur. Salvatorii români au revenit din misiunea din Turcia. Au fost întâmpinați de Ciucă, Bode și Arafat / video

Nicolae Ciucă, Lucian Bode și Raed Arafat s-au aflat printre persoanele care au venit să întâmpine salvatorii români. „Meritați să vă odihniți după cele zece zile în care ați salvat vieți. Vă mulțumesc!”, a zis premierul României.

Ministrul Lucian Bode a felicitat salvatorii români pentru modul demn în care ne-au reprezentat țara. El a subliniat ca România a fost prima țară care a ajutat Turcia după cutremur. „Sunteți eroii noștri și un exemplu de solidaritate demn de urmat!”, a mai zis ministrul.

Vedeți, în imaginile de mai jos, întâmpinarea salvatorilor români care au revenit din misiunea din Turcia:

Două aeronave de transport C-27J Spartan, ale Forţelor Aeriene Române, au executat, miercuri, o misiune de transport aerian pe ruta Hatay, Turcia - Otopeni, pentru întoarcerea acasă a primei echipe RO-USAR, a medicilor şi asistenţilor SMURD, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale.

Lor li s-a alăturat personalul specializat în misiuni de căutare-salvare, alături de echipa canină, dislocată în data de 6 februarie, în Turcia.

Echipele de salvatori din Turcia au continuat miercuri, pentru a zecea zi, căutarea neobosită a supravieţuitorilor după cutremurele devastatoare care au lovit regiunea, fiind raportate persoane scoase în viaţă de sub dărâmături, în pofida şanselor reduse, transmite agenţia DPA.



Echipele se vor asigura că toate persoanele vor fi scoase de sub ruine înainte de a începe îndepărtarea resturilor, a declarat marţi seara preşedintele Recep Tayyip Erdogan, adăugând că aproape 20.000 de clădiri au fost distruse.



O femeie de 42 de ani a fost scoasă în viaţă de sub dărâmături în provincia Kahramanmaras, miercuri dimineaţă, a relatat postul de stat TRT. Melike Imamoglu a stat îngropată sub moloz timp de 222 de ore, potrivit relatării. Salvarea ei nu a putut fi verificată independent, notează DPA.



Media locale au difuzat detalii cu privire la perioadele de timp în care oamenii prinşi sub dărâmături pot rămâne în viaţă.



Doi fraţi, care au fost salvaţi marţi dimineaţa în Kahramanmaras, au povestit postului CNN Turk că au avut acces la pudră proteică pe care au dizolvat-o în propria urină şi au consumat-o.



Între timp, operaţiunile de curăţenie au început în unele zone ale provinciei Hatay puternic afectată, după cum a relatat un reporter al postului TRT.

