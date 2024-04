Cutremur de peste 6 grade în Japonia, la o zi după dezastrul din Taiwan - Video

Media locală nu a semnalat victime şi pagube materiale imediat după acest seism, a cărui magnitudine a fost estimată la 6,1 de Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS). Seismul a fost resimţit şi la Tokyo și a avut loc la puţin timp după un cutremur violent produs miercuri în proximitatea Taiwanului, soldat cu nouă victime şi peste 1.000 de persoane rănite, provocând numeroase pagube materiale.

