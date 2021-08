Cumul pensie anticipată - salariu. Vîlceanu anunţă decizia Guvernului: Nu se poate!

Dan Vîlceanu, ministrul Finanţelor, a anunţat ce decizie a luat Guvernul în privinţa cumulului pensie anticipată - salariu.

”Noi nu am fost de acord cu această propunere și am scos din OUG această prevedere. Nu se poate cumula pensia anticipată cu salariul. Impactul bugetar ar fi extraordinar de mare, foarte mare, din acest motiv nu am fost de acord. Pentru pensia la limită de vârstă poți lucra, dar pentru pensia anticipată sau parțial anticipată nu poți lucra. Impactează foarte grav.

Nu se poate cumula nici dacă lucrează în privat. Când soliciți pensionarea anticipată înseamnă că sunt anumite cauze care te împiedică să lucrezi. Nu am putut să fim de acord cu așa ceva. Dacă în Parlament sau Ministerul Muncii vine cu o altă explicație și putem să o adoptăm, atunci vom discuta la acel moment”, a anunţat ministrul Dan Vîlceanu la conferinţa de presă de la finalul şedinţei de Guvern.

Ministrul Finanțelor promite dispariția dosarului cu șină și implementarea „e-factura”

Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, anunță implementarea sistemului „e-factura” și renunțarea la „dosarul cu șină”. Vîlceanu a spus că se implementează sistemul SAF-T (Standard Audit File for Text), respectiv o modalitate simplificată de comunicare între organul fiscal și contribuabil.

„Practic, este un mod de control simplificat prin care organul fiscal primește informațiile de care are nevoie, urmând să facă un control amănunțit doar dacă din aceste informații rezultă că este necesar așa ceva”, a spus Vîlceanu.

În aceste modificări incubă obligativitatea înrolării instituțiilor publice sau de itneres public din administrația publică locală și centrală în sistemul propriu al Ministerului Finanțelor Publice sau ANAF, numit „Patrimven”.

„Este un sistem prin care autoritățile publice schimbă mai direct și mai ușor informații și, de asemenea, reprezintă și un avantaj direct pentru contribuabil pentru că, în situația în care ai nevoie de o adeverință de venit de la organul fiscal, pe care să o duci - de exemplu - la Primărie, cele două isntituții pot comunica direct și astfel cetățeanul este scutit de o birocrație inutilă. (...) Asigură o comunicare 7 zile din 7, 24 de ore din 24 cu organul fiscal, astfel încât contribuabilul este scutit să mai meargă la ghișeu, să mai ducă dosarul cu șină, să i se mai solicite încă un document. Practic, încarci în spațiul privat virtual declarația, vei primi declarația de impunere și vei putea să faci plata tot electronic dacă dorești”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, cea mai importantă măsură adoptată este „e-factura”, sistemul obligatoriu de facturare electronică.

„Vom începe în primă fază cu un sistem business to gouvernment, adică vor factura contribuabilii către stat, în primă fază, și după aceea, în pasul doi, vom trece la sistemuol B to B, adică business to business, după ce vom verifica toate aspectele și vom vedea cum funcționează în practică acest sistem și ce mai trebuie îmbunătățit”, a mai spus Vîlceanu, relatează Mediafax.