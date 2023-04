Cum vor arăta invitațiile la încoronarea Regelui Charles. Imagini din arhivă și cu invitațiile de la încoronările altor monarhi britanici - Foto în articol

Familia Regală a Marii Britanii a dezvăluit cum vor arăta invitațiile la încoronarea Regelui Charles al III-lea și a Reginei Consoarte Camilla, eveniment care ca avea loc pe 6 mai.

VEZI ȘI: Portretul Regelui Charles al III-lea, tipărit pe o nouă serie de timbre în Regatul Unit - Foto în articol

"Invitația oficială pentru Încoronarea Regelui și a Reginei Consort a fost dezvăluită. Creată de Andrew Jamieson, invitația îl prezintă pe Omul Verde, o figură străveche din folclorul britanic, simbol al primăverii și al renașterii, pentru a sărbători noua domnie", se arată într-o postare pe pagina de Twitter a Familiei Regale a Marii Britanii.

The official invitation for the Coronation of The King and The Queen Consort has been revealed.



Designed by Andrew Jamieson, the invitation features the Green Man, an ancient figure from British folklore, symbolic of spring and rebirth, to celebrate the new reign.



1/7 pic.twitter.com/MpajIk0SQw April 5, 2023

Designul include, de asemenea, emblemele florale ale Regatului Unit, o pajiște britanică cu flori sălbatice și animale sălbatice, alături de stemele ambelor Majestăți.

The design also includes the floral emblems of the UK, a British wildflower meadow and wildlife, alongside both Their Majesties’ coats of arms.



Explore the design in full here: https://t.co/xpOmnASWXF



2/7 pic.twitter.com/Lz96paaOhY — The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2023

Pentru Încoronarea Reginei Elisabeta a II-a în 1953, tânărul Prinț Charles a primit propria invitație special ilustrată.

For Queen Elizabeth II’s Coronation 1953, the young Prince Charles received his own specially illustrated invitation.



3/7 pic.twitter.com/XpI49CjrNP — The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2023

Cea mai veche invitație de încoronare din Arhivele Regale este pentru încoronarea regelui George al III-lea și a reginei Charlotte, care a avut loc la 22 septembrie 1761.

The oldest Coronation invitation in the Royal Archives, is for the Coronation of King George III and Queen Charlotte, which took place on 22 September 1761.



4/7 pic.twitter.com/YIoQwEpb6Y — The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2023

Acesta este un bilet de intrare pentru cutia Familiei Regale de la Westminster Abbey pentru încoronarea regelui George al IV-lea pe 19 iulie 1821.



Se crede că a fost proiectat de Sir William Congreve.

This is an admission ticket for The Royal Family’s box at Westminster Abbey for King George IV’s Coronation on 19 July 1821.



It is believed to have been designed by Sir William Congreve.



5/7 pic.twitter.com/4hPGWBsYET — The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2023

Pentru încoronarea regelui William al IV-lea și a reginei Adelaide pe 8 septembrie 1831, invitația a avut un design foarte simplu, prezentând cifrurile personale ale Majestăților Lor.

For the Coronation of King William IV and Queen Adelaide on 8 September 1831, the invitation took a very simple design, featuring the personal cyphers of Their Majesties.



6/7 pic.twitter.com/HgTqTSHZln — The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2023

Ducesa de Kent a folosit acest bilet de intrare pentru încoronarea fiicei sale, Regina Victoria, pe 28 iunie 1838.

The Duchess of Kent used this admission ticket for the Coronation of her daughter, Queen Victoria, on 28 June 1838.



From diary entries to maps, find out more about the Royal Archives and Coronations: https://t.co/ayipDMcRah



7/7 pic.twitter.com/sYiUGypu9Q — The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2023

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News