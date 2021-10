Cum un singur pahar de whisky te poate duce la închisoare - caz real. Ioan Durnescu: A pierdut tot. Acum este la Jilava

"C. era un prosper om de afaceri. Intr-o zi, pe la ora 16.00, s-a intalnit cu un partener de afaceri sa semneze un contract foarte avantajos pentru el. Asa cum se obisnuieste, au ciocnit si un pahar de whisky. Nu mai mult de 50 ml.

Dupa vreo doua ore, a plecat fericit spre casa. Dupa cativa kilometri, o masina de pe contrasens i-a sarit in fata, iar deznodamantul a fost tragic: soferul celeilalte masini a decedat. A urmat, cum va imaginati, SMURD, politie etc. etc.

Politia a stabilit ca soferul celeilalte masini este vinovat pentru producerea accidentului, insa, asa cum cere legea, i-a cerut si lui C. sa sufle in alocooltest. Avea 0,02 mg/l alcool in aerul expirat. In mod normal, aceasta concentratie ar fi fost o contraventie. In conditiile producerii acestui accident absurd, aceasta concentratie a insemnat dosar penal, judecata timp de peste 2 ani, pierderea firmei si o pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani.

Acum C. este detinut la Penitenitenciarul Jilava si tocmai a finalizat programul BriSaR de prevenire a infractiunilor rutiere. Atat m-a rugat sa va spun...", a povestit prof. univ. dr. Ioan Durnescu într-un mesaj publicat pe Facebook.