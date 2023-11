„Am stat de vorbă cu oameni care lucrează în domeniu și care m-au făcut atent asupra faptului că din cauza acțiunilor de restaurare din ultimii ani, nu mai avem firme care să fie atestate, specializate, pentru intervenția pe clădirile monument istoric.

Astfel încât este o situație tragică. Oamenii mi-au spus că și dacă aș obține banii necesari pentru mai mult de 100 de clădiri, punere în siguranță, adică lucrări de minimă intervenție, nu avem atâtea firme care să fie atestate, calificate pentru o asemenea intervenție. Dacă te raportezi la 800 de monumente, 100 înseamnă puțin, dar atât avem noi astăzi capacitatea, din perspectiva specialiștilor, să putem interveni.

Asta înseamnă minim două monumente în fiecare județ. Bucureștiul, pentru că avem un patrimoniu bogat aici, ar trebui să primească din start patru monumente și nu două, ca restul județelor din restul țării. După care, până la 100, pornit de la lista monumentelor istorice care iarăși sete o oglindă importantă contribuției pe care o are fiecare județ, fiecare comunitate, la patrimoniul acesta imobil, mai primesc, județele cu poziții mai numeroase în lista monumentelor istorice, mai primesc câteva poziții, astfel încât să se poată închide această listă de 100. Practic, gândul meu a fost de descentralizare, competiția va fi în cadrul fiecărui județ, cei care au clădiri monument istoric pe care vor să le pună în siguranță, se înscriu, iar comisia zonală am gândit inițial, iar Comisia Națională a Monumentelor are suficient specialiști pentru a juriza și a decide care sunt cele 2, 3, 4, 5 monumente din fiecare județ.” a prezentat senatorul.

