Cum se tratează Joe Biden de cancer

Fostul preşedinte american Joe Biden face şedinţe de radioterapie în cadrul tratamentului său împotriva cancerului de prostată cu care a fost diagnosticat în luna mai 2025, a anunţat sâmbătă purtătorul de cuvânt al fostului locatar de la Casa Albă, informează Reuters și Agerpres.



"Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, preşedintele Biden face în prezent radioterapie şi primeşte tratament hormonal" , a precizat acelaşi purtător de cuvânt.

Joe Biden, care va împlini luna viitoare vârsta de 83 de ani, a fost supus în septembrie unei proceduri cunoscute sub numele de chirurgie Mohs, utilizată pentru a îndepărta celulele canceroase de la nivelul pielii.



Fostul preşedinte democrat a dezvăluit în luna mai că a fost diagnosticat cu cancer de prostată metastatic.



Echipa sa de comunicare a declarat că acest tip de cancer este agresiv, dar sensibil la hormoni, ceea ce înseamnă că există probabilitatea ca boala să răspundă la tratament.