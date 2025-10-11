€ 5.0927
Data actualizării: 18:39 11 Oct 2025 | Data publicării: 17:46 11 Oct 2025

Cum se tratează Joe Biden de cancer
Autor: Ioan-Radu Gava

biden-lovitura-pentru-romania_90922800 Foto: Agerpres
 

Fostul preşedinte american Joe Biden face radioterapie în cadrul tratamentului său împotriva cancerului.

Fostul preşedinte american Joe Biden face şedinţe de radioterapie în cadrul tratamentului său împotriva cancerului de prostată cu care a fost diagnosticat în luna mai 2025, a anunţat sâmbătă purtătorul de cuvânt al fostului locatar de la Casa Albă, informează Reuters și Agerpres.

"Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, preşedintele Biden face în prezent radioterapie şi primeşte tratament hormonal" , a precizat acelaşi purtător de cuvânt.
Joe Biden, care va împlini luna viitoare vârsta de 83 de ani, a fost supus în septembrie unei proceduri cunoscute sub numele de chirurgie Mohs, utilizată pentru a îndepărta celulele canceroase de la nivelul pielii.

Fostul preşedinte democrat a dezvăluit în luna mai că a fost diagnosticat cu cancer de prostată metastatic.

Echipa sa de comunicare a declarat că acest tip de cancer este agresiv, dar sensibil la hormoni, ceea ce înseamnă că există probabilitatea ca boala să răspundă la tratament.

