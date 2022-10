Criza consumului de pește: Îmi place să mănânc, dar la prețul ăsta e imposibil

În Spania, peștele a ajuns să fie produsul alimentar al cărui consum a scăzut cel mai mult în ultimul an, după ce prețurile au explodat la toate alimentele.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Agriculturii din această țară, consumul pe cap de locuitor de produse din pește a scăzut cu 14,5% în ultimul an. Cei care vând pește spun că prețurile au crescut doar la câteva sortimente: peștele spadă, calamar, caracatiță, dar profiturile comercianților sunt din ce în ce mai mici deoarece costurile cu combustibilul și electricitatea sunt din ce în ce mai mari.

Prezența în scădere a peștelui în alimentația familiilor spaniole este, în orice caz, o tendință care a început cu mult înainte de creșterea actuală a prețurilor. Din 2008, consumul de pește în Spania a fost redus cu 25%, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, iar situația actuală nu face decât să adâncească situația.

„Îmi place peștele, dar la prețul ăsta este imposibil să-l iau proaspăt, îl cumpăr deja congelat, deși gustul nu are nicio legătură”, spune Mercedes, o pensionară de 65 de ani.

José María, în vârstă de 59 de ani, continuă să cumpere pește proaspăt, dar cumpără mai puțin decât înainte de începerea creșterii prețurilor: „A crescut cu cel puțin 40 sau 50 la sută. Mi-aș dori să pot mânca proaspăt în toate zilele, dar nu am cum”.

Pentru Arancha, o mamă în vârstă de 45 de ani, spune că eliminarea peștelui din alimentația copilului său nu este o opțiune, așa că nu a avut de ales decât să-și mărească cheltuielile: „Am un copil și nu am de ales, dar creșterea prețurilor este vizibilă. Continuăm să cumpărăm la fel, dar observi că dai mai mult, capacitatea de a economisi s-a redus mult", conform 20min.es.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI: O armată de mame a declanșat război după acuzațiile împotriva ginecologului Florian Robe

Ginecologul Florian Robe este acuzat de atrocități: că ar fi lăsat bebeluși să moară.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus începerea urmăririi penale pentru tentativă de omor calificat pe numele medicului ginecolog de la Spitalul Polizu acuzat că ar fi lăsat copii născuţi prematur să moară.

Acum, femeile care au născut cu Florian Robe se revoltă și spun că este o nedreptate uriașă. În timp ce o parte a presei i-a pus deja eticheta de „monstru”, mămicile spun că este un înger. Acestea chiar au făcut un grup de Facebook unde împărtășesc experiențele prin care au trecut cu ginecologul Florian Robe despre care au doar cuvinte de laudă.

Redăm câteva dintre experiențele femeilor ajutate de Florian Robe să nască:

„Sunt efectiv dărâmata de cand am vazut stirile... nu poate sa imi treaca decat un lucru prin cap: pe cine a "incurcat" ingerul asta de om? Cine nu mai are loc de el,cine vrea sa il termine si de ce in halul asta? Cred ca orice femeie sau graviduta care i-a trecut pragul cabinetului nu are decat cuvinte de lauda la adresa lui. Eu nu am gasit o singura recenzie negativa despre omul asta oricat am cautat, atunci cand mi-a fost recomandat de catre ginecoloaga mea pentru a naste.

Exact acum 3 ani mi-a adus si mie pe lume ingerasul, aveam o sarcina grea si cumva se asteptau sa nasc prematur. Prima recomandare a fost catre dansul si catre Polizu. L-am "chinuit" mult pe perioada sarcinii si la nastere... cu internari in timpul sarcinii, cu contractii din saptamana 13!!, cu venit noaptea la 22.00 de acasa pentru ca eram eu stresata ca ma doare operatia (lucru evident dupa ce trece efectul anesteziei), cu scaderea batailor inimii la fat pana la 60bpm exact inainte de a intra in sala si asa mai departe. El?? El a fost mereu acolo, calm, empatic, foarte pregatit profesional si mereu prezent, lasand oboseala si nesomnul la o parte pentru a fi langa toate mamicile care au nevoie permanent de el. Am trimis dupa sarcina mea multe prietene la el, toate cu sarcini cu probleme, toate numai cu cuvinte de lauda... A venit de acasa ca sa mearga sa vada copilul unei prietene la incubator si sa ii dea vesti pentru ca nu stia nimic de el si nu reusea sa afle vesti... Cati fac asta in timpul lor liber?? De ce sa vrei sa distrugi asa om? E inuman ce se intampla... adevarul va iesi la iveala... si sunt curioasa atunci daca aceasta media "minunata" va mai face atata propaganda ca sa ii spele reputatia patata... pacat! Pacat ca ne batem joc de oamenii care fac o diferenta intr-un sistem bolnav!!”,

„Doctorul Florian Robe a stat 4 ore pe hol, întins pe scaune, langa sala de travaliu, până dilatația a fost suficient de mare cât să nasc. Ce medic ar mai face așa ceva? Altul trimitea asistenta și mergea la somn, fiind noapte. Medicul nostru sta la pacienta, medicul nostru răspunde la telefon, medicul nostru s-a mutat in apropierea spitalului CA SA POATA FII LANGA PACIENTE! Cum am omis sa scriu despre asta? ACEST OM, ACEST MEDIC NU S-A MISCAT DE LANGA USA SALII DE TRAVALIU !!!! Aveam si o poza cum sta pe scaun langa usa, ca sa-i arat mamei mele! Venea des... la cateva minute… imi punea mana pe frunte si-mi spunea vorbe blande!”,

„De cand am aflat despre aceasta MARE NEDREPTATE, incerc sa imi gasesc cuvintele pentru a-mi exprima indignarea referitoare la tot ceea ce vad si citesc in media. Pot sa inteleg faptul ca 3-4 persoane ratacite, ca sa nu folosesc alte cuvinte, pot sa afirme asemenea atrocitati, dar atatia jurnalisti, oameni rationali cu atat de multa experienta in spate, sa promoveze aceste lucruri mi se pare INADMISIBIL!!! Cum este posibil ca un OM, inainte de toate OM, cum este domnul doctor sa ajunga sa fie denigrat in asemenea hal si sa i se aduca toate aceste acuze extrem de grave? Cum pot sa justifice faptul ca distrug imaginea unui om dupa atatia ani de munca, implicare si devotament fata de miile de paciente, copiii si familiile acestora? Unde este obiectivismul si impartialitatea jurnalistilor cand mii de mame incearca sa isi exprime parerea in mod public prin intermediul lor referitoare la experientele avute cu domnul doctor si nu li se permite? Ca nu cred absolut nimic din ceea ce se spune despre domnul doctor este de la sine inteles, ca este un om si un doctor MINUNAT stiu deja toti cei care il cunosc. Sunt pacienta lui din 2018, mi-a urmarit sarcina si am nascut cu dansul in 2019 si ii multumesc din tot sufletul pentru toata grija pe care ne-a acordat-o ori de cate ori am avut nevoie de dansul, indiferent de ora sau zi! NU SUNTETI SINGUR, DOMNULE DOCTOR!!! Adevarul o sa iasa la iveala”,

„Dupa cum ati vazut la stiri, domnul doctor Florian Robe, omul prin care Dumnezeu a facut minuni si eu astazi ma pot numi mama, este acuzat de crime groaznice.

In nici o clipa nu am crezut ceea ce vad. Domnul doctor Robe este un medic prea profesionist, empatic, blând, cald, calm, răbdător, milos, ca să cred lucrurile de care este acuzat!

În septembrie 2019, eram însărcinată în 22 de săptămâni și din cauza unei mari supărări, mi s-a deschis colul, și cum medicul pe care eu îl aveam la alt spital mi-a spus degajat ca nu se poate face nimic pentru sarcina mea și ca, din moment în moment, membranele se vor rupe, plecând de acolo pentru ca am refuzat sa cred asa ceva, printr-o recomandare a unei mamici, am ajuns la Polizu, unde mi-a preluat cazul domnul doctor Robe.

Din acel moment, m-a internat, și a luptat pana în pânzele albe ca să îmi salveze sarcina. A rugat infirmiera sa îmi pună la picioarele patului câte 2 rânduri de cărămizi, ca să stau cu capul în jos și picioarele mai în sus, astfel încât copilul sa nu împingă în jos, mi-a indicat masa la pat, și plosca pentru urinat.

Am avut și cerclaj făcut, dar nu a ținut decât o luna, apoi s-a desfăcut. Luam tratament medicamente cu pumnul, în fiecare seara făceam câte o injecție cu Fraxiparine, pentru ca aveam și alte probleme pe lângă colul deschis. Restricție de creștere intrauterina de 3 săptămâni, plus lichid amniotic la limita inferioara.

4 medici au fugit de cazul meu, fiind unul foarte greu! Însă domnul doctor Robe a luptat! Am stat internata 3 luni de zile, iar dansul avea grija sa vina zilnic sa vadă ce fac și cum ma simt. Imediat simțea când nu eram în regula, când eram cu moralul la pământ, și totdeauna avea grija sa ma încurajeze și sa îmi schimbe starea.

Îmi spunea mereu ca avem pentru ce lupta, atâta timp cât membranele nu sunt rupte, orice zi, orice săptămână contează. Încă de cum se deschidea ușa salonului, cunoșteam când intra domnul doctor, pentru ca avea foarte mare grija sa deschidă încet ușa, pentru a nu deranja. Zilele treceau rand pe rand, iar pe 17 decembrie 2019 mi s-au rupt membranele la 35s6z și am născut în câteva minute pe fetita mea cu 1,980 g și 47 cm.

Imaginați-va ca fetita mea nu trăia acum, dacă nu ma ajuta domnul doctor Robe! Pentru mine a fost, este și va rămâne un om trimis de Dumnezeu, omul care m-a ajutat sa ma bucur de cel mai frumos cadou din viata - fetita mea. O sa ii mulțumesc toată viata mea și dincolo de ea. În semn de recunoștință și mulțumire, fetita mea poarta numele domnului doctor - Floriana.

Daca sunt mamici care au nascut cu dansul sau cărora le-a salvat viata si vor sa il ajutam, haideti sa ii fim alaturi la fel cum ne-a fost si dumnealui cand aveam cea mai mare nevoie de sprijin profesional dar si moral.

Domnul doctor nu nu omoară copii prematuri, ci salvează vieți! Scrieți-va și voi povestea și distribuiți, va rog, aceasta postare! Am văzut foarte multe comentarii scrise de oameni care știu doar sa judece, fără sa știe despre ce sau cine este vorba! Nu merita sa fie în aceeași oala cu alții care chiar nu sunt în stare sa își practice meseria!

Si as vrea ca aceasta postare sa ajungă cât mai departe, sa citească cât mai multa lume și comentariile mămicilor care au fost ajutate de domnul doctor Robe Florian!

DISTRIBUIȚI MASIV!”

Sunt doar câteva din sutele de comentarii din grupul de Facebook al mămicilor care vor să arate că medicului i se face o nedreptate când este acuzat că ar fi lăsat copii să moară.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News