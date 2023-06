Cristian Popescu Piedone ar putea primi despăgubiri din partea statului român, spune Toni Greblă

Toni Greblă, a vorbit despre eliberarea primarului Sectorului 5 după ce o instanța a hotărât să îl trimită la închisoare, iar după 13 luni, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât să-l elibereze.

„Uneori ne uităm la instanțele de judecată ca la soarele de pe cer, uitând că și ele sunt compuse din oameni și dacă asupra tuturor oamenilor nu se exercită niciun control, cel puțin profesional, atunci există și faptul că ei își exercită cu mai puțină rigurozitate sarcinile pe care le au.

Sigur că dacă Piedone este achitat astăzi, ar trebui de mâine Inspecția Judiciară să declanșeze o anchetă, atât la Parchet cât și la cele două instanțe care au pronunțat condamnarea și să-i întrebe pe acești judecători, pe acești procurori, ce s-a întâmplat de au pronunțat hotărâri total contradictorii: 8 ani închisoare, 4 ani închisoare - a doua instanță, achitare - a treia instanță.”, a spus Toni Greblă.

Cristian Popescu Piedone ar putea să primească despăgubiri din partea statului român

„Legislația este foarte clară în această privință: statul, la solicitare și printr-o hotărâre judecătorească, poate fi obligat la plata de despăgubiri materiale și morale.”, a spus Toni Greblă la Antena3 CNN.

UPDATE: Cristian Popescu Piedone a părăsit închisoarea. El a fost îmbrățișat de fiul său, la eliberare. Este înconjurat de oameni care strigă ”libertate!”.

”Cu siguranță, da. Dacă n-au făcut alegeri, scaunul e liber, trebuie să mă întorc” a spus Cristian Popescu Piedone, la eliberare, întrebat dacă se întoarce în funcția de primar al Sectorului 5. ”Până la Înalta Curte, n-am avut parte decât de culoare, comenzi, scheleți în dulap, dar iată, astăzi, justiția, prin ÎCCJ... există o speranță în România pentru dreptate” a spus edilul. ”Nu voi cere despăgubiri morale, pentru că voi câștiga, n-am nevoie. Voi fi repus în funcție, îmi voi duce sectorul până la capăt. A mă bate cu trecutul, îmi ard prezentul. Nu am nici vârsta necesară” a continuat el. A spus că-n închisoare s-a eliberat, nu s-a încarcerat. ”Condițiile din închisoare sunt cu bun simț, dacă ai bun simț. Am ieșit la muncă, am cosit, le-am făcut pe toate. Mi-am luat recompense, m-am dus la cursuri, dar ce cursuri n-am făcut” a spus el despre condițiile din închisoare. ”Am conștiința curată, nu aveam ce să previn. Eu m-am dus să-i măsor? Dacă bagi la tine în casă 100 de inși, vine primarul să te întrebe de ce ai luat foc în casă cu 100 de inși?”. Pentru colegii săi de la Primăria Sectorul 5, le-a transmis că știe că și-au bătut joc de bani și să plece liniștiți. ... Citește mai mult AICI.

