Crin Bologa, procurorul şef DNA, vrea ridicarea MCV: Cetăţenii să nu mai fie umiliţi la graniţe

"În ceea ce privește MCV, acolo sunt prevăzute patru obiective. Unul dintre acestea este continuarea luptei împotriva corupției la nivel înalt și mediu, iar acesta este în sarcina DNA.

Așa cum arată rapoartele din ultimii doi-trei ani, noi am îndeplinit acest obiectiv. Prin modificarea legilor justiției eu sper să se ajungă la atingerea și a celorlalte condiționalități, care să permită funcționarea independentă a Justiției, astfel încât, până la sfârșitul acestui an, să fie ridicat Mecanismul de Cooperare și Verificare. Oricum va rămâne un mecanism general de verificare, pentru toate statele europene, Mecanismul privind Statul de Drept. Eu, nefăcând politică – nici nu-mi place și nici nu am această posibilitate – consider, totuși, că cetățenii României au dreptul să intre în Spațiul Schengen, fără a mai fi umiliți la granițele României. Pentru ei trebuie ridicat MCV", a spus la RFI procurorul-șef al DNA, Crin Bologa.

Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, compromis

"Garanţii de independenţă nu sunt oferite prin existenţa sau inexistenţa unei secţii. Problema e că acest compromis, din punctul meu de vedere, este total lipsit de eficienţă. Pentru că, aşa cum am spus în permanenţă, cel puţin în ceea ce priveşte infracţiunile de corupţie săvârşite de magistraţi, singura instituţie care are competenţa şi capacitatea necesară de a instrumenta şi avea rezultate în acest domeniu este Direcţia Naţională Anticorupţie. Or, noi vedem că au început să fie desemnaţi colegii noştri procurori pentru a instrumenta cauze cu procurori şi jucători din luna martie. Eu sper să aibă şi rezultate, dar făcând legătură cu ceea ce am discutat anterior, acum vor fi lipsiţi şi de Poliţia Judiciară, dacă legile justiţie vor intra aşa în vigoare. Or, noi avem în continuare Poliţie Judiciară, serviciul tehnic, specialişti. Deci eu cred că acest compromis este şi va fi lipsit total de eficienţă în ceea ce priveşte combaterea corupţie în rândul magistraţilor, ceea ce este foarte grav", a mai punctat Crin Bologa, citat de Rador.

Legile justiției. CSM susține caracterul preponderent pozitiv al proiectelor

Potrivit unui comunicat al CSM transmis, joi, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 115 din 12 august 2022 au fost avizate favorabil proiectul de lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor, proiectul de lege privind organizarea judiciară şi proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu observaţiile prezentate în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

'Aşa cum s-a arătat şi în cuprinsul avizului, principalele aspecte propuse prin proiecte cu privire la statutul judecătorilor şi procurorilor şi sistemul judiciar, în ansamblul său, corespund, în esenţă, viziunii Consiliului Superior al Magistraturii, răspunzând atât nevoii de a menţine acele soluţii legislative care şi-au dovedit eficienţa, cât şi celei de a implementa soluţii diferite de cele consacrate, dacă acestea din urmă nu mai corespund realităţilor din sistem', arată Consiliul.

De altfel, în procedura de avizare, Consiliul Superior al Magistraturii spune că a solicitat punctele de vedere ale instanţelor şi parchetelor cu privire la propunerile formulate, proiectele de lege transmise spre avizare fiind apreciate de majoritatea acestora, observaţiile înaintate având în general un caracter tehnic. 'În concluzie, atât Consiliul Superior al Magistraturii, în largă majoritate, cât şi cele mai multe instanţe şi parchete, susţin caracterul preponderent pozitiv al celor trei proiecte de lege.

