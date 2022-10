Corneliu Ștefan, la resfințirea Mănăstririi Viforâta

"Cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, am fost martorul unui eveniment cu adevărat istoric pentru creștinii ortodocși români: slujba de resfințire a bisericii Mănăstirii Viforâta.

Ceremonia săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte a strâns, în jurul lăcașului, enoriașii veniți pentru a se bucura de acest eveniment cu o mare însemnătate pentru viața întregului județ.

Monument religios și cultural național, biserica mănăstirii, cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, a fost în ultimii ani, sub atenta îndrumare a Înaltpreasfinției Sale, restaurată și consolidată, așa cum merită un lăcaș la adăpostul căruia s-a scris istorie de peste 500 de ani. De asemenea, îl felicit cu această ocazie și pe Vlăduț Niculae, primarul comunei Aninoasa, pentru sprijinul acordat acestui amplu proiect.Totodată, cu recunoștință, mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon pentru diploma înmânată, astăzi, la Viforâta.

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop și Mitropolit!

Întru mulți ani fericiți tuturor!", a scris Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița pe Facebook.

Numită în unele documente şi Vihorâta sau Viforăşti, mânăstirea este ctitorie a Voievodului Vlad Înecatul, din anul 1530. Ea fost refăcută de către voievozii: Radu Mihnea (1611-1616) şi Matei Basarab (1632-1654), iar în timpul acestuia din urmă, a devenit mănăstire de călugăriţe. Lucrări ample au fost realizate în timpul Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714), constând din înălţarea zidurilor înconjurătoare, construirea unor noi chili şi refacerea vechii picturi. În anul 1864, sculptorul Karl Stork a realizat catapeteasma, care este o îmbinare de stil gotic cu cel bizantin. Pictura mănăstirii nu s-a păstrat în original, biserica fiind repictată în prima jumătate a secolului al XIX-lea. După cutremurul din anul 1940, Patriarhul Justinian Marina s-a ocupat de refacerea edificiului, înfiinţând, în anul 1960, o „Casă Sanatorială”, lucrările fiind, apoi, continuate şi sub Patriarhul Justin Moisescu, precum şi sub Patriarhul Teoctist Arăpașu.

Biserica a fost repictată în prima jumătate a secolului al XIX-lea, iar, în anul 1913, sub portretele banului Grigore Brâncoveanu şi al soţiei sale Safta, au fost descoperite chipurile vechilor ctitori: Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Marica Doamna şi Vladislav Vodă (Vlad Înecatul). Din anul 1993, Viforâta a devenit mănăstire de sine stătătoare, iar din anul 2000, prin grija Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON, a intrat sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Târgoviştei, fiind preluată de la Patriarhia Română, căci până în acel acest an a fost stavropighie patriarhală, potrivit Arhiepiscopiei Târgoviștei.

