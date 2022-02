Copil de 16 ani din Republica Moldova, PANICAT, după ce a fost luat de la școală și a fost dus la Centrul Militar pentru a i se da adeverință de RECRUTARE. "Înseamnă că vine războiul?"

Mă sună fratele meu astăzi, panicat, spunându-mi că se pare că va face armata. Are 15 ani, face 16 în aprilie, și inițial nu am înțeles despre ce este vorba, știind clar că, în Republica Moldova, serviciu militar este obligatoriu de la 18 ani. Mi-a povestit că a fost luat de la școală cu o mașină, alături de alți 13 copii, și că au fost duși la Centrul Militar Teritorial Ungheni, fără a li se explica inițial ce vor face acolo. Li s-au dat adeverințe de recrutare tuturor, după ce au fost supuși unui control medical, iar copiii s-au gândit că începe războiul.

”Astăzi, a venit asistenta medicală de la școală și ne-a spus că trebuie să mergem la Centrul Militar Teritorial Ungheni. A venit o mașină și ne-a luat dimineață. Eram 14 copii de 16 ani, eu încă nu am 16 ani împliniți, ziua mea e în aprilie. Nu ni s-a explicat ce vom face acolo. Am ajuns la Ungheni și am intrat într-o sală și ni s-au dat niște dosare. Am așteptat niște medici, care apoi ne-au consultat. Între timp, un militar, nu știu cine era, ne spunea cum va fi în armată și de ce ar trebui să facem armata. Ni s-a spus că suntem obligați să facem armata. Ne-am panicat, au și strigat la noi să nu facem gălăgie. Nu am înțeles de ce am fost duși acolo și ce presupune această procedură. Înseamnă că vine războiul? Abia apoi ni s-a explicat exact ce sunt aceste adeverințe de recrutare.

După ce am fost consultați de medici, a venit un comandant, ne-am alineat în rând, ca la armată, ne-a felicitat și ne-a înmânat câte o adeverință de recurtare. Am întrebat acolo dacă suntem luați în caz că se declanșează un război în Ucraina, dar nu ni s-a explicat exact ce se întâmplă în acest caz, dar ni s-a spus că Moldova este o țară neutră.”, a povestit M. pentru cititorii DCNews, explicând astfel situația în care s-a aflat.

Ministerul Apărării, răspuns pentru DC NEWS

Pentru a afla ce reprezintă, de fapt, această adeverință de recrutare, i-am contactat pe cei de la Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Mi s-a spus că este o procedură standard și că se făcea și înainte. Băieții sunt luați în evidență militară la 16 ani.

"Au fost chemați pentru a fi luați la evidență în centrele militare. Aceasta este o măsură care este stipulată și în lege, cu privire la Apărare și se face de mult timp. Copiii care au împlinit 16 ani, băieții, ei sunt luați la evidență la Centrul Militar Teritorial sau la Secția Administrativ Militară de lângă domiciliu. Armata este obligatorie de la 18 ani, dar până la 18 ani, de la 16 ani ei sunt luați la evidență.", a declarat Ala Diaconu, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Șeful Centrului Gestionare Resurse de Mobilizare și al efectivului Armatei Naționale a Republicii Moldova, explicații

În cazul nostru, părinții nu au fost anunțați că fratele meu va fi luat de la școală, deși este minor. Am întrebat dacă acest lucru este normal și mi s-a recomandat să îl sun şeful Centrului Gestionare Resurse de Mobilizare și al efectivului Armatei Naționale a Republicii Moldova pentru a primi informații concrete despre ce prevede această procedură.

"Este o procedură standard, o procedură care este prevăzută de legislația în vigoare. Este decizia Consiliului Raional Ungheni de trecere în evidență a tinerilor care au anul nașterii 2006. Listele au fost remise de instituțiile de învățământ încă la începutul anului de studiu septembrie-octombrie, toți tinerii și instituțiile de învățământ cunoșteau că urmează procedura de trecere în evidență militară care se efectuează în lunile ianuarie-martie 2022." ne-a explicat șeful Centrului Gestionare Resurse de Mobilizare și a efectivului Armatei Naționale, colonel Octavian Druţă.

Întrebat dacă ar trebui anunțați și părinții copiilor, în contextul în care aceștia sunt încă minori, acesta a spus: "Probabil că trebuie, dar sunt anunțați de către instituțiile de învățământ. Instituțiile de învățământ au misiunea de a pregăti toată documentația pentru tinerii recruți și de a anunța părinții. (...) Sunt o serie de amânări și scutiri de la serviciul militar în termen. Conform legii, 12.45 este articolul 31 și articolul 32 unde sunt amânările și scutirile de la serviciul militar".

Sunt duși la război copiii de 16 ani?

Întrebat dacă în cazul unui război, sunt mobilizați și copiii de 16 ani, colonelul Druță ne-a răspuns: "Desigur că nu. Ei nici nu sunt încorporați de la 16 ani. La 16 ani, legislația Republicii Moldova prevede că fiecare tânăr de 16 ani este obligat să fie luat în evidență militară. În caz de conflict, nu sunt încorporați tinerii de 16 ani, doar de la 18 ani în sus".

