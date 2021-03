"Spre deosebire de alte intervenţii de transplant, cum sunt cele hepatice, transplantul cardiac sau renal, transplantul uterin este unul temporar. Având in vedere riscurile imunosupresiei, toate protocoalele dezvoltate până în prezent atât în America de Nord, cât şi în Europa sau în Asia, prevăd faptul că după ce se realizează transplantul uterin iar femeia respectivă reuşeşte să aibă un copil sau maximum doi, acest uter transplantat va fi îndepărtat chirurgical cu scopul de a evita efectele pe durată lungă ale tratamentului imunosupresiv.

Deci protocoalele de transplant uterin presupun realizarea unei fertilizări in vitro înainte de a se efectua transplantul uterin, cu conservare embrionului rezultat în urma fertilizării in vitro, efectuarea transplantului uterin, embriotransferul în uterul transplantat la şase luni sau un an după operaţie. Se acceptă maximum două sarcini dezvoltate pe uter transplantat", a explicat conf. dr. Mihai Emil Căpîlna în cadrul emisiunii Academia de Sănătate.

