Condurățeanu, aproape de Vadim Tudor. Fiica politicianului, mărturie emoționantă: Se bucură că se întâlneşte cu tata din nou, în altă dimensiune

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia, a făcut declaraţii emoţionante lângă sicriul lui Florin Condurăţeanu, la Casa Presei.

”A fost în primul rând prieten bun cu tata și l-am cunoscut pentru că tata vorbea foarte des cu dumnealui, și la telefon, se și întâlneau, erau asemănători și cred că asta ne-a apropiat atât de mult. Împărtășea aceleași valori ca și tata. Era un om care și-a iubit foarte mult țara și vorbea foarte frumos despre tot ceea ce înseamnă România. E păcat că pleacă oameni care gândesc așa. Iubeau România mai preus de orice și au fost puțini în țara asta capabili de sacrificiu pentru țară, e păcat că pleacă și nu rămâne nimeni în locul lor. Dacă sunt împreună dincolo, și cred că acum sunt, sunt convinsă că se bucură că se văd și se întâlnesc din nou, în altă dimensiune”, a declarat fiica lui Vadim Tudor.

Pe parcursul acestei zile, sute de oameni, apropiați, dar și necunoscuți, au trecut să-și ia rămas bun de la jurnalistul Florin Condurățeanu. Moartea sa fulgerătoare a șocat mass-media din România și nu numai.

A murit în urma unui stop cardiac

Gazetarul a încetat din viață, luni, 28 iunie, la vârsta de 71 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator, chiar în brațele propriului său fiu. Răzvan Condurățeanu, fiul jurnalistului Florin Condurățeanu, a făcut dezvăluiri emoționante despre părintele său, din ultimele clipe de viață ale acestuia.

Cunoscutului jurnalist i s-a făcut rău la birou și și-a sunat fiul pentru a-l aduce acasă. Pe drum, Florin Condurățeanu a spus că se simte mai bine, dar i s-a făcut din nou rău înainte de a intra în casă.

"E adevărat, s-a stins în brațele mele. E foarte greu. L-am iubit foarte mult, m-a iubit foarte mult. Am avut o relație incredibilă, nu am fost doar tată-fiu, am fost prieteni. Nu pot să nu plâng când vorbesc despre el. Ieri a fost cea mai urâtă zi. Ieri m-a sunat și mi-a spus să îl iau de la birou că nu se simțea bine. L-am ținut în brațe, am făcut tot ce am putut să-l țin în viață, am sunat la salvare. Când a venit salvarea, el și-a dat ultima suflare", a declarat Răzvan Condurățeanu, la România TV, a doua zi după moartea jurnalistului.