Componenta liberală din planul de sprijin social. Rareş Bogdan arată MĂSURILE

"3.5 miliarde de euro vor fi injectați rapid în domeniile care produc, dar și în măsuri sociale fără precedent (unele așteptate de mulți ani) anunțate de Guvernul Ciucă pentru a consolida economia. Investiții masive în sectorul IMM, agricultură, alocări pentru mari investitori, transporturi și proiecte publice aflate în derulare.



Sunt 300 de milioane de euro pentru compensarea creșterii prețurilor, granturi de până la 400.000 de euro/IMM-urile al căror lanț de aprovizionare a fost afectat de războiul din Ucraina, 200 de milioane de euro pentru investițiile cu impact semnificativ pentru economie, ajutoare de stat alocate investițiilor de peste 1 milion de euro.



300 de milioane de lei sunt prevăzuți pentru firmele de transport rutier de mărfuri, persoane, dar și companii de distribuție, fiind estimați circa 4000 de beneficiari. Se vor deconta 0,50 lei pe litrul de carburant



Totodată, se reia programul de ajutor pentru șomajul tehnic și kurzarbeit - 75% din salariu pentru angajații trimiși în șomaj tehnic și pentru cei cărora li se reduce programul de lucru.



NU IN ULTIMUL RÂND: fermierii care procesează în România primesc 10% din valoarea produselor - a fost alocată suma de 200 de milioane de euro. În plus, granturi de 300 de milioane de euro capital de lucru pentru fermierii români, dar și capitalizarea Casei de Comerț „Unirea” pentru asigurarea produselor agroalimentare de bază (100 de milioane de euro)



ATENȚIE! Se stabilește salariul minim în agricultură și industria alimentară la 3000 de lei brut - legea va fi adoptată săptămâna aceasta de parlament", a arătat europarlamentarul Rareş Bogdan pe Facebook.

Sprijin pentru familii şi studenţi

Nu sunt singurele măsuri evidenţiate de Rareş Bogdan.

"Garanții guvernamentale la credite pentru familii tinere care fac cheltuieli cu educația copiilor, dar și pentru studenți - se regăsesc de asemenea în programul de 3,5 miliarde de euro anunțat de Executiv.



Programul „Family Start” - Guvermul vrea sa garanteze credite de maxim 75.000 lei, în proporţie de 80% (exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare), pentru unele cheltuieli precum plata cheltuielilor cu creșa, gradinița, școala și after school-ul, taxe de studii (inclusiv licență, master, doctorat, plata chiriei, avans din achiziţia unei locuinţe). Aici ar fi cam 10.000 de beneficiari.



Programul „Student Invest”: statul vrea să garanteze studenţilor credite în valoare de maxim 50.000 de lei, în proporţie de 80%, exceptând dobânzile, comisioanele. Studenții pana in 31 de ani vor putea împrumuta banii pentru: taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat, pentru publicarea unor cărţi sau a studiilor de specialitate, plata locurilor de cazare în căminele studentesti etc.



Câteva măsuri sociale:



Se vor acorda vouchere de 50 de euro la fiecare 60 de zile pentru cumpărarea a 6 alimente de bază familiilor cu 2 copii unde venitul lunar mediu este mai mic de 600 de lei - aici sunt 151.000 de gospodării. Vor beneficia de acest program și 168.000 de persoane cu venit mediu garantat, 864.000 de persoane cu dizabilități și 3,5 milioane de pensionari cu venit mai mic de 1500 de lei



Elevii care provin din familii cu venituri mici primesc vouchere de 30 de euro lunar pentru alimente, rechizite și haine



Alocația de hrană pentru copii institutionalizați creste pana la 22 de lei/zi, iar sumele lunare de care beneficiază copiii și tinerii din sistemul de protecție specială pentru unele nevoi personale se majorează de la 28 de lei la 150 de lei.

Se va dubla norma de hrană pentru pacienții din spitale (acum este 11 lei), iar tichetele de masă vor avea valoare de 30 de lei



Alocația lunară de plasament crește de la 630 de lei la 900 de lei lunar, iar în cazul copiilor cu dizabilități, de la 945 de lei lunar, la 1.350 de lei luna", a mai scris el pe reţelele sociale.

Florin Cîţu a cerut un pachet al PNL

Precizările vin la scurt timp după ce preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a spus că este nevoie ca PNL să vină cu propriul pachet de măsuri.

"Trebuie să existe şi un pachet al PNL şi vom avea această discuţie în BEx dacă există sau nu. (...) Nu a fost discutat în nicio întâlnire a BEx sau BPN un pachet liberal. E bine ca PNL să nu îşi piardă identitatea şi să aibă măsurile liberale pe care le avem în programul de guvernare", a afirmat Cîţu la Congresul PNL de duminică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News