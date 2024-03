Compania de social media a lui Trump va fi listată la bursă, ceea ce i-ar putea aduce un profit de 3 miliarde de dolari

În cadrul unui vot desfășurat vineri, Digital World Acquisition Corp, o companie cotată la bursă, a aprobat un acord de fuziune cu afacerea media a lui Trump.

Tranzacția evaluează participația sa majoritară în companie la aproximativ 3,6 miliarde de dolari.

Câștigul s-ar putea dovedi vital în condițiile în care Trump se confruntă cu consecințele financiare ale unei serii de procese judiciare împotriva sa, inclusiv o sentință de 454 de milioane de dolari într-un caz civil de fraudă din New York.

Truth Social a fost lansată în februarie 2022, la un an după ce Trump a fost dat afară de pe principalele platforme de socializare în urma insurecției care a avut loc la Capitoliul SUA. De atunci, el a fost repus în drepturi, dar a rămas cu Truth Social ca megafon pentru mesajele sale.

Între timp, fostul director executiv al Digital World, Patrick Orlando, și foștii parteneri de afaceri ai lui Trump, Andy Litinsky și Wes Moss, au intentat separat procese pentru a bloca fuziunea.

Aceștia au susținut că aveau dreptul la mai multe acțiuni pentru activitatea lor anterioară în cadrul tranzacției și nu este clar când vor fi soluționate aceste cazuri.

Precedenta incursiune a lui Trump pe piața bursieră nu s-a încheiat cu bine

Chiar dacă tranzacția se va finaliza săptămâna viitoare, Trump nu va avea voie să vândă niciuna dintre acțiunile sale sau să se împrumute pe baza acestora, din cauza unei prevederi de "blocare" care împiedică persoanele din interiorul companiei să vândă acțiunile nou emise timp de șase luni.

La începutul acestei săptămâni, Trump a fost sancționat cu amenda de 454 de milioane de dolari după ce a fost găsit vinovat că a plănuit timp de ani de zile să înșele băncile și asigurătorii. Acesta și-ar fi umflat averea în declarațiile financiare pentru a garanta împrumuturi și a încheia afaceri.

Trump, care și-a asigurat nominalizarea republicană pentru alegerile generale din acest an a afirmat în mod frecvent că are o avere de miliarde de dolari, iar anul trecut a declarat că are 400 de milioane de dolari în numerar, pe lângă proprietăți și alte investiții.

El a fost cel care i-a determinat pe avocații săi să spună că nu a putut găsi banii de obligațiuni pentru a pune pe pauză executarea silită împotriva sa.

Dar tranzacția va oferi o infuzie de numerar de 300 de milioane de dolari, atât de necesară pentru TMTG.

Precedenta incursiune a lui Trump pe piața bursieră nu s-a încheiat cu bine. Trump Hotels and Casino Resorts a intrat la bursă în 1995, iar mai puțin de 10 ani mai târziu, în 2004, compania sa de cazinouri a fost scoasă de la bursa din New York, conform Sky News.

