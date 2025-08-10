Data publicării:

Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane.

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această ţară şi de asemenea UE, anunţând că a convocat pentru luni o reuniune extraordinară a miniştrilor europeni de externe pentru a discuta paşii următori în perspectiva summitului pe care preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, îl vor avea vineri în Alaska, relatează Reuters și Agerpres.

"Statele Unite au puterea de a forţa Rusia să negocieze cu seriozitate. Orice înţelegere între SUA şi Rusia trebuie să includă Ucraina şi UE, întrucât este o chestiune de securitate pentru Ucraina şi întreaga Europă", a susţinut Kaja Kallas.

"În timp ce lucrăm în direcţia unei păci juste şi durabile, dreptul internaţional este clar: toate teritoriile ocupate temporar aparţin Ucrainei", a indicat ea în continuare, după ce preşedintele american a sugerat ideea unor cedări teritoriale ale Ucrainei către Rusia în cadrul unui posibil "schimb de teritorii".

"Un acord nu trebuie să ofere o rampă de lansare pentru o viitoare agresiune rusă împotriva Ucrainei, a alianţei transatlantice şi a Europei", a adăugat şefa diplomaţiei UE în aceeaşi declaraţie, în care a mai menţionat că la reuniunea extraordinară de luni a miniştrilor europeni de externe vor fi abordate şi alte subiecte, inclusiv Fâşia Gaza.

Principala temere a Ucrainei şi a susţinătorilor europeni ai acesteia este ca Trump şi Putin să convină o înţelegere peste capul lor, deşi Statele Unite desfăşoară consultări cu aliaţii europeni şi cu Ucraina. De pildă, în vederea coordonării poziţiilor înaintea summitului Trump-Putin, vicepreşedintele american JD Vance a avut sâmbătă la Londra o reuniune găzduită de ministrul de externe britanic David Lammy, la care au mai participat consilierul prezidenţial ucrainean Andrii Iermak şi responsabili din Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Finlanda.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut insistent să nu fie exclus din discuţiile ruso-americane, în timp ce, potrivit presei americane, liderul de la Casa Albă încă analizează dacă să-l invite şi pe el în Alaska, pentru o întâlnire bilaterală Trump-Zelenski, separată de întâlnirea Trump-Putin, sau pentru un summit trilateral al acestora.

Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie şi Herson, situate în sud-estul şi sudul Ucrainei, şi să-şi retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) şi Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reuşit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Doneţk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînţelege din această propunere şi menţinerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.

Preşedintele ucrainean a respins orice cedare de teritorii către Rusia şi orice înţelegere încheiată în lipsa lui. După ce Zelenski a cerut ajutorul susţinătorilor săi europeni, liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menţinerea presiunii asupra Rusiei, un armistiţiu imediat sau cel puţin reducerea ostilităţilor, includerea obligatorie a Ucrainei în discuţii, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanţii de securitate pentru Ucraina.

În acest timp, la Moscova, fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a acuzat aliaţii europeni ai Ucrainei că doresc continuarea războiului şi că încearcă să facă să eşueze summitul Trump-Putin.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
10 aug 2025, 17:27
Primarul Kievului îl sfidează pe Zelenski: Toată lumea din Ucraina e obosită de acest război. Am plătit un preț uriaș
10 aug 2025, 16:17
Gaza fierbe, dar nici Cisiordania nu e departe. Anunț al Israelului privind prezența IDF în „focarele de teroare” din Cisiordania
10 aug 2025, 15:20
Egiptul își recuperează comorile: 13 artefacte antice, aduse acasă din Marea Britanie și Germania
10 aug 2025, 14:49
Cu frontul blocat de un an, războiul a ajuns la faza „pe sate”. Ucraina a recucerit un sat de la frontiera în regiunea Sumî
10 aug 2025, 12:48
Europa cere SUA ca orice discuție despre Ucraina să aibă loc cu ucrainenii la masă și vrea presiuni mai mari pe Rusia
10 aug 2025, 08:20
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
Astronauţii misiunii Crew-10 de pe ISS au revenit pe Pământ
10 aug 2025, 04:42
Trump l-a invitat pe Nawrocki la Casa Albă, pe 3 septembrie. Noul președinte al Poloniei, printre favoriții liderului american
09 aug 2025, 19:06
Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței
09 aug 2025, 18:55
Zelenski cere ajutor european după confirmarea summitului Trump-Putin
09 aug 2025, 18:24
A fost desemnat cel mai urât câine din lume / foto în articol
09 aug 2025, 16:21
Incendiu de proporții lângă Atena. Pompierii continuă lupta cu flăcările / video
09 aug 2025, 16:01
Dispută în lumea high tech, generată de „lupta” pe inteligența artificială. Elon Musk, ironizat de marii rivali
09 aug 2025, 15:32
Acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, în urma negocierilor ținute în prezența lui Trump
09 aug 2025, 11:54
Schimbul de teritorii între Ucraina și Rusia, respins categoric de Zelenski
09 aug 2025, 10:49
Intel, sub presiune politică. Trump îl vrea plecat pe CEO din cauza legăturilor cu China
09 aug 2025, 09:28
„Pacea” de la Casa Albă. Azerbairjanul și Armenia semnează un tratat de pace după 35 de ani de lupte
09 aug 2025, 08:52
Trump deschide discuția despre „schimburi teritoriale” în viitorul acord Rusia–Ucraina. Negocierile ar putea include zone aflate sub control rusesc
09 aug 2025, 08:29
Nimeni nu se aștepta la o asemenea locație: Trump a anunțat nu doar data, dar și locația unde se vede cu Putin
09 aug 2025, 08:06
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska. Reacția Kremlinului 
09 aug 2025, 07:23
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit
08 aug 2025, 23:28
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
08 aug 2025, 22:54
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
08 aug 2025, 21:22
O membră a Guvernului a demisionat, după ce a făcut o manevră de o "ipocrizie uluitoare"
08 aug 2025, 20:09
Bulgarii, în top 3 speranță de viață sănătoasă din UE. Elveţienii și danezii, în coada clasamentului publicat de Eurostat
08 aug 2025, 17:28
Viktor Orban cere de urgență un summit între Rusia și UE pentru a opri războiul din Ucraina
08 aug 2025, 17:59
Vizitatorii unui parc paleontologic au găsit, întâmplător, niște dinți de pterosaur
08 aug 2025, 15:41
Înghețarea conflictului din Ucraina ar putea fi aproape, anunță Donald Tusk
08 aug 2025, 14:12
Atenționare de călătorie în Statele Unite ale Americii. MAE, informațiile zilei pentru români
08 aug 2025, 13:32
Un templu străvechi din Peru scoate la lumină dovezi ale unor sacrificii umane de acum 3.000 de ani
08 aug 2025, 10:36
SUA dublează recompensa pentru capturarea lui Maduro. Câte milioane de dolari sunt pe capul său
08 aug 2025, 09:34
O femeie a primit despăgubiri de aproape 175.000 de euro după ce telefonul ei mobil a luat foc
07 aug 2025, 23:43
Premierul Cambodgiei îl propune pe Donald Trump la Nobelul pentru Pace: A evitat un conflict potențial devastator
07 aug 2025, 22:53
Protest cu cămile și costume post-apocaliptice la Budapesta. Mesaj dur pentru Orban: Ungaria devine deșert
07 aug 2025, 21:58
Avion prăbușit în capitala Kenyei, într-o zonă rezidențială
07 aug 2025, 21:21
Peste 10.000 de hoteluri din Europa au dat în judecată Booking.com. Procesul, unul dintre cele mai mari din istoria ospitalității: Nu mai puteți face ce vreți cu noi
07 aug 2025, 20:58
Trump susține că Putin ar accepta pacea doar în schimbul unor teritorii. Ce ofertă „extrem de atractivă” i-a prezentat Witkoff liderului rus
07 aug 2025, 19:12
Bizara ”floare cadavru” din Grădina Botanică din Varșovia a oferit un nou moment spectaculos - Foto în articol
07 aug 2025, 17:30
Întâlnire Trump - Putin, „în următoarele zile“, anunță Kremlinul
07 aug 2025, 12:45
Secetă record în Europa și în regiunea mediteraneeană. România, nivel de afectare de 51 la sută
07 aug 2025, 12:16
Zelenski, apel direct către Putin: Rusia este cea care trebuie să accepte încetarea focului
07 aug 2025, 12:03
Situație fără precedent: Procurorii cer mandat de arestare pentru Kim Keon Hee, soția fostului președinte sud-coreean
07 aug 2025, 10:37
Compania Karel, parte din Dogan Holding, își consolidează prezența în România prin parteneriate strategice cu Havelsan si Turkish Aerospace Industries
07 aug 2025, 09:55
Metoda ingenioasă prin care un nord-coreean a reușit să evadeze în Coreea de Sud
07 aug 2025, 09:31
Trump vrea să se întâlnească personal cu Putin săptămâna viitoare. Miza e uriașă
06 aug 2025, 23:36
Sudul Chinei, sub ape: Zeci de mii de oameni evacuați din calea ploilor torențiale
06 aug 2025, 23:14
Mama lui Brad Pitt a murit - Foto
06 aug 2025, 22:14
De ce Meghan Markle nu va fi niciodată iertată de britanici, așa cum a reușit Regina Camilla
06 aug 2025, 20:51
Atac armat la o bază militară din SUA. Mai multe persoane au fost rănite
06 aug 2025, 19:59
De ce i s-a interzis accesul marelui muftiu al Ierusalimului în moscheea Al-Aqsa. Anunțul poliției israeliene
06 aug 2025, 19:25
Franța, în mijlocul unui incendiu masiv. Focul depășește toate incendiile din 2023 și 2024 - bilanț tragic și mii de evacuați
06 aug 2025, 19:24
Cele mai noi știri
acum 12 minute
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman
acum 26 de minute
Imaginile zilei de pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
acum 26 de minute
Bogdan Drăcea, semnal de alarmă asupra situației animalelor din România: Trăim într-o bulă. E ceva foarte rău / video
acum 54 de minute
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
acum 1 ora 3 minute
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 11 august, de la ora 07.00 - VIDEO
acum 1 ora 27 minute
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
acum 1 ora 32 minute
Nicușor Dan, drumeție în natură. Copiii au fost cei mai încântați. Unde s-a plimbat / video
acum 1 ora 48 minute
Tronsonul 2 al Autostrăzii Moldova, Buzău - Mizil, este gata. Cu toate acestea, e muzeu. Scandal pe semnături: Nimeni nu-și asumă!
Cele mai citite știri
pe 9 August 2025
Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol
pe 9 August 2025
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
pe 9 August 2025
Povestea lui David, copilul care a supraviețuit 2 zile, singur, în pădurea cu urși. Primar: M-a cutremurat când mi-a zis asta. Nu știu cum a rezistat!
pe 9 August 2025
Prima reacție a soției lui Vlad Zgârdău, pilotul mort în accidentul aviatic din Arad: Zborul era pasiunea vieții lui
pe 9 August 2025
Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel