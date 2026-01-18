Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa vine în România

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și comandantul Comandamentului Forțelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), vor efectua marți, 20 ianuarie, o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu.



Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței, transmite MApN.