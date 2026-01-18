€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa vine în România
Data publicării: 21:04 18 Ian 2026

Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa vine în România
Autor: Mihai Ciobanu

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913

Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa şi comandantul Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, vor efectua, marţi, o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită 'Getica', din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est din Sibiu, informează Ministerul Apărării.

 

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și comandantul Comandamentului Forțelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), vor efectua marți, 20 ianuarie, o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu.
 
Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței, transmite MApN.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministerul apararii
mapn
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Cine reprezintă România la Forumul de la Davos
Publicat acum 24 minute
Negociatorul ucrainean afirmă că a avut discuţii "substanţiale" cu Statele Unite
Publicat acum 36 minute
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat acum 1 ora si 20 minute
UE are în vedere taxe vamale de 93 de miliarde de euro ca retorsiune pentru cele anunţate de Trump
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa vine în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close