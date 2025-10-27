€ 5.0848
Data publicării: 12:21 27 Oct 2025

Ciprian Ciucu anunță candidatura pentru Primăria Capitalei: Bucureștiul pus la punct
Autor: Alexandra Curtache

ciprian-ciucu--mizeaza-in-totalitate-pe-ciuca-ca-presedinte-al-romaniei-suntem-singuri--psd--adversarul-natural--ne-ar-vedea-morti-si-ingropati--sa-nu-ramanem-la-guvernare-la-mila-psd_46456600 Sursa Foto: Agerpres
 

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat oficial că va candida pentru funcția de primar general al Bucureștiului.

În postarea sa, Ciucu explică că a analizat cu atenție opțiunile: „Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6?”. Primarul a ținut să le transmită locuitorilor din Sectorul 6 că nu pleacă de la conducerea sectorului și că proiectele începute, inclusiv cele legate de spital, vor continua.

Bucureștiul, „pus la punct”

Alegerile locale se apropie, iar Ciucu își propune să extindă la nivelul întregului oraș ceea ce consideră realizările sale din Sectorul 6, unde a fost ales de două ori consecutiv.

„Acesta nu este un mesaj de despărțire. Acesta este un mesaj de continuitate, este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6 (știu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar și Bucureștiul! 

Am avut un “dialog” cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale și mi-am răspuns, da pot, da se poate!

Mulți dintre dumneavoastră mi-ați spus și pe stradă și aici, pe Facebook, că nu mă votați tocmai ca să rămân la Primăria Sectorului 6. Este o formă de atașamet și vă mulțumesc pentru încrederea dumneavostră. Și știu că mă și alintați... Dar vă asigur că nu plec, rămân și ce am zis că voi face, va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu vești bune zilele acestea.

Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul! Dumneavostă, locuitorii Sectorului 6 veți fi principalii mei aliați în campania care va urma! Știu acest lucru! Pentru că dumneavostră vorbiți în cunoștință de cauza cu restul cunoștințelor, prietenilor și rudelor din București!”, scrie el pe Fcebook.

De ce am luat decizia de a candida pentru a fi Primarul Bucureștiului

Mesajul său subliniază atât continuitatea proiectelor începute, cât și dorința de a transforma Capitala într-un oraș curat, ordonat și eficient, care să ofere locuitorilor siguranță, confort și o calitate a vieții ridicată.

„Pentru că vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! Mor!

Vreau să arate bine, să ne facă să ne simțim bine, să fie ordonat, curat și plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos!

Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă și fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat și stațiile de autobuz și tramvai să mă protejeze de ploaie și de soare!

Vreau să nu mai văd fațade degradate, dezordine în firme și publicitate! Vreau ca orașul nostru să se dezvolte în continuare. Dar să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri.

Nu mai vreau ca orașul nostru să continue să ne agreseze, să ne spargă timpanele, să ne dea o stare mentală proastă clădirile degradate, sau să ne intoxice cu eșapament sau praful șantierelor neprotejate!

Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu altii, întodeauna mi-am scris programele singur. Ca să știu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat.

Sloganul meu în acest campanie va fi “BUCUREȘTIUL PUS LA PUNCT”! Și mă voi ține de cuvânt!”, încheie Ciucu.

