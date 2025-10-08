Cine este misteriosul câștigător a 120 de milioane de euro la Jackpot. Și-a revendicat premiul după două săptămâni

Misterioasa persoană s-a prezentat pentru a revendica premiul în valoare de 120 de milioane de euro, marţi, la două săptămâni după extragerea numerelor câştigătoare, a spus pentru agenţia de presă DPA un purtător de cuvânt al companiei de loterie.

De ce a așteptat atât de mult timp câștigătorul

Câştigătorul este un bărbat cu vârsta cuprinsă între 30 şi 60 de ani, care s-a prezentat personal, marţi, la sediul loteriei din Berlin. "A aşteptat pentru că a vrut să lase vestea să se aşeze", a declarat purtătorul de cuvânt.



"Părea calm şi stăpân pe sine", a adăugat purtătorul de cuvânt. Biletul său a fost verificat. Astfel, s-a confirmat că includea toate numerele câştigătoare.

Ce planuri are cu noua sa avere

Câştigătorul nu a dezvăluit planurile pe care le are cu noua sa avere. Banii vor fi transferaţi în contul său săptămâna viitoare, în urma unui proces de verificare.



Bărbatul a plasat nouă pariuri unice în valoare totală de 19 euro. Numerele câştigătoare au fost: 7, 8, 31, 32, 33 şi numerele Euro 10 şi 11 - au fost extrase la 23 septembrie în capitala finlandeză Helsinki.

Probabilitatea de a câştiga este de 1 la 140 de milioane

Probabilitatea de a câştiga la loteria EuroJackpot este de 1 la 140 de milioane, a relatat DPA în septembrie.



Iniţial, oficialii loteriei au luat în considerare lansarea unei campanii locale pentru a da de urma câştigătorului, presupunând că acesta ar putea fi un jucător ocazional. Conform regulilor loteriei, acesta ar fi avut la dispoziţie trei ani pentru a revendica premiul înainte de expirarea termenului, notează Agerpres.