Data actualizării: 14:08 05 Oct 2025 | Data publicării: 14:06 05 Oct 2025

Cine e omul de afaceri ortodox propus de Trump în funcția de ambasador în Ungaria
Autor: Iulia Horovei

trump-orban_03396100 Foto: Agerpres
 

Donald Trump a ales cine va fi următorul ambasador al SUA la Budapesta.

Președintele Donald Trump l-a nominalizat pe omul de afaceri Benjamin Landa pentru funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în Ungaria. Nominalizarea a fost transmisă Comisiei pentru Afaceri Externe a Senatului SUA pe 2 octombrie, care urmează să aprobe decizia finală, potrivit presei maghiare.

Doar un singur pas până ca Landa să intre în funcție

Propunerea a fost confirmată și de Bryan Leib, care fusese anterior considerat unul dintre candidații posibili. Acesta a subliniat importanța Ungariei pentru Statele Unite în Europa.

După luni de speculații, Donald Trump l-a anunțat oficial pe Benjamin Landa drept candidatul său pentru postul de ambasador al SUA la Budapesta. Potrivit registrului oficial al celor de la The Washington Post, nominalizarea a fost transmisă Comisiei pentru Afaceri Externe a Senatului SUA în urmă cu trei zile, iar decizia finală privind confirmarea sa va fi luată de Comisie.

Bryan Leib care a fost și el considerat favorit pentru post, ocupat în timpul administrației Biden de David Pressman, a confirmat știrea pe rețelele sociale, scriind „Aș dori să-mi exprim sincerele felicitări pentru Ben Landa, nominalizat de președintele Donald Trump ca următorul ambasador al Statelor Unite în Ungaria”, scrie Index.

Cine e Benjamin Landa

Benjamin Landa s-a născut și trăiește în New York, unde și-a construit o carieră în domeniul sănătății. Este cofondator și director general al companiei SentosaCare LLC, care administrează centre de îngrijire pentru vârstnici, potrivit publicației Hungarian Conservative și citate de sursa menționată anterior.

 

Evreu ortodox, Landa este activ în viața comunității evreiești și în acțiuni caritabile, susținând diverse instituții religioase din SUA și Israel.

Conform site-ului Belaaz, Landa a făcut lobby mai mult timp pentru postul de ambasador și, la sfârșitul lunii septembrie, s-a întâlnit cu Donald Trump în Biroul Oval de la Casa Albă.

Fostul ambasador David Pressman a părăsit funcția în ianuarie, odată cu începerea celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump. Din martie, ambasada SUA de la Budapesta este condusă temporar de Robert Palladino, diplomat experimentat în cadrul Serviciului Extern al Statelor Unite.

