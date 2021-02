Cine este Audre Lorde, celebrată de Google printr-un Doodle special

Doodle-ul care iese în evidență astăzi pe pagina de pornire Google, cu ocazia aniversării nașterii sale - 18 februarie 1934 - la New York, este dedicat scriitoarei și activistei Audre Lorde.

Cine a fost Audre Lorde

Audre Lorde (născută Audrey Geraldine Lorde la 18 februarie 1934 la New York) a fost o scriitoare și activistă americană. A militat pentru drepturile civile ale populației de culoare, pentru promovarea feminismului și împotriva discriminării minorităților sexuale, scrie Mediafax.

Audre Lorde a provenit dintr-o familie de imigranți din Barbados și Carriacou. A absolvit Columbia University în bibliologie și a lucrat o perioadă ca bibliotecară.

A scris două volume de poezie: The First Cities (1968) și Cables to Rage (1970).

În poeziile sale, Lorde aborda probleme de justiție socială și rasială, dar vorbea și despre sexualitate. În anii 1960 a devenit o figură cheie în lupta pentru drepturile civile și împotriva discriminării rasiale și sexuale în Statele Unite. A murit de cancer la vârsta de 58 de ani, în 1992.