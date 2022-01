Chirieac: Un general american spunea că Rusia vrea să invadeze România. Vâlcu: Când singurul tău instrument e ciocanul, toate obiectele ţi se par cuie. Glumă TARE

"Cred că Rusia capătă pretext pentru invadarea Ucrainei. Cred că sunt iar mari greşeli de apreciere a situaţiei. Eu nu cred că armata ucraineană va lupta. Văd că ţara e puternic înarmată cu armament modern de ţările occidentale, dar mi-e teamă că tot acel armament va cădea în mâna ruşilor. Sunt tot felul de scenarii posibile pe care le fac occidentalii, l-am văzut şi pe Ben Hodge, fost general american, care face o schemă de invadare a României de către Rusia prin poarta Focşanilor şi de acolo prin Bucureşti către sudul Europei. Îngheaţă mintea, e aberant. Unii generali sunt pe câmpii. Ce treabă are Rusia cu o ţară NATO, cum e România? Ei sunt în ciorba lor acolo. Ucraina, ca să intre în NATO şi UE are nevoie de decenii de reforme pentru a fi compatibilă. Invazia militară nu este scuzabilă sub nicio formă. Eu cred că Putin, în orgoliul său nemărginit, vrea să dovedească că el nu glumeşte. Şi dacă a spus că va intra în Ucraina, o va face. Nu e nicio negociere, nimic. În estul Ucrainei sunt mulţi etnici ruşi, deci acolo venirea Rusiei e aşteptată cumva de o bună parte a populaţiei. E o chestiune care nu e luată suficient în considerare, mai ales la Washington, aceste chestiuni culturale, etnice. S-a văzut şi în fosta Iugoslavie că acest lucru poate avea consecinţe nefaste în final", a declarat Bogdan Chirieac la Deferiţi mass-media.

"Eu cunosc foarte bine această incapabilitate a Americii de a aprecia importanţa tradiţiilor, religiei, în ţările cu tradiţii milenare. Washingtonul nu are această capabilitatea tocmai pentru că este o ţară de tip melting pot, care s-a format în mod spectaculos din mai multe culturi, rase, oameni de diverse religii, minorităţile au drepturile lor garantate acolo, şi s-a pus mai puţin accent, după cum era şi normal, pe entităţile care se ordonează după tradiţii, istorie, după rănile istoriei. Asta e o problemă pentru SUA. Să rezolvi tu aşa, cu linia Nămoloasa-Focşani, e o batjocură. Miza geopolitică e mare", a intervenit Cozmin Guşă.

Vâlcu, glumă tare cu doctoratul lui Ciucă

"Dacă singurul tău instrument e un ciocan, toate obiectele ţi se vor părea cuie. E un proverb vechi foarte bun. În general, militarii fac hărţi. Unde ne apărăm, unde e reduta, etc. Poate s-ar rezolva dacă v-ar face un doctorat generalul acela şi s-ar rezolva toate scenariile astea", a punctat Val Vâlcu.

"Cum stătea Ciucă liniştit acum şi spunea că el ştia că Val Vâlcu e băiat bun şi că nu va spune nimic despre plagiat...Eh, nu a fost aşa!", a replicat Guşă.

