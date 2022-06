China și-a lansat la apă cel de-al treilea portavion al țării / video+foto

Presa de stat din China a declarat că cea mai recentă și mai avansată navă de război a țării a fost lansată vineri dimineață la șantierul naval China State Shipbuilding Corporation (CSSC) din Shanghai, unde este în construcție din 2018. Nava a fost denumită Fujian, potrivit Global Times.

Fujian este primul portavion dezvoltat complet pe plan intern din China și folosește catapulte electromagnetice și dispozitive de oprire pentru a permite avioanelor să decoleze și să aterizeze pe puntea sa, conform AlJazeera.

China’s third aircraft carrier named Fujian was launched this morning. https://t.co/nnuYbCCtEc pic.twitter.com/y4uY0GiQJi