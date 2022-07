China, noi exerciții militare în apropierea Taiwanului: Armata Populară Chineză e gata de război în orice moment / A fost un mesaj clar de provocare!

China, care revendică Taiwanul ca fiind propriul său teritoriu, se alarmează la orice formă de interacțiune oficială între oficialii americani și taiwanezi și descrie în mod obișnuit Taiwanul ca fiind cea mai sensibilă și importantă problemă în relațiile sale cu Washington.

Exercițiile, anunțate de Comandamentul Teatrului de Est al Armatei de Eliberare a Poporului, au fost organizate ca răspuns la „înțelegerile și provocările” din partea Statelor Unite și Taiwanului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, Wu Qian, într-un comunicat.

Mai multe avioane de vânătoare chineze au traversat vineri linia mediană a strâmtorii Taiwan în partea de nord a căii navigabile, a declarat pentru Reuters o sursă din Taiwan informată despre acest subiect, adăugând că aeronava nu a intrat în spațiul aerian al Taiwanului. Sursa a spus că este rar ca aeronavele chineze să traverseze tamponul neoficial, în special în nord-vestul Taiwanului.

Aeronava „a zburat direct” de-a lungul liniei mediane și apoi „a făcut un ocol” efectuând operațiuni tactice, a spus persoana, adăugând că Taiwan a decolat avioane de luptă pentru a intercepta avioanele chineze.

Un senator republican a vizitat Taiwan

„A fost un mesaj clar de provocare”, a spus persoana, citând vizita de vineri la Taipei a senatorului american Rick Scott, un senior republican care prezidează Comitetul Senatorial Republican Național și face parte din Comisia pentru Servicii Armate a Senatului.

Forțele Aeriene din Taiwan au declarat că au o „înțelegere deplină” a situației din zonă și că apără „activ” securitatea națională.

Purtătorul de cuvânt chinez Wu a declarat că vizita lui Scott în Taiwan a subminat serios relațiile chino-americane și a escaladat tensiunile în strâmtoarea Taiwan.

„Armata Populară Chineză de Eliberare este gata de război în orice moment și va lua toate măsurile necesare pentru a contracara cu hotărâre interferența forțelor externe și încercările secesioniste de „independență a Taiwanului” și pentru a apăra cu hotărâre suveranitatea națională și integritatea teritorială”.

Rim of the Pacific, cel mai mare exercițiu maritim din lume

După întâlnirea cu președintele Tsai, vineri, la Taipei, Scott le-a spus reporterilor că crede că „lumea s-a schimbat” în urma acțiunilor președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina.

„Toți trebuie să ne punem într-o poziție în care să ne asigurăm că apărăm libertatea în care credem cu toții”, a spus el. „Cred că ar fi util dacă Taiwanul ar participa la RIMPAC și sper că asta se va întâmpla în viitor”.

Exercițiul Rim of the Pacific, cunoscut sub numele de RIMPAC, este considerat cel mai mare exercițiu maritim internațional din lume, cel mai recent fiind lansat la sfârșitul lunii trecute, cu 26 de țări participând la exerciții în jurul Hawaii și sudul Californiei.

Guvernul Taiwanului a denunțat intensificarea presiunii militare și politice a Chinei pentru a încerca să forțeze insula să accepte suveranitatea chineză, spunând că doar cei 23 de milioane de oameni ai săi pot decide viitorul lor.

„Taiwanul va continua să lucreze îndeaproape cu Statele Unite pentru a proteja în comun stabilitatea și prosperitatea regiunii Indo-Pacific”, a spus Tsai pentru Scott.

Tensiunile dintre SUA și China sunt ridicate cu privire la o serie de probleme, inclusiv Taiwan, Marea Chinei de Sud, tarifele comerciale și refuzul Chinei de a-l critica deschis pe liderul rus Putin pentru războiul din Ucraina.

Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, urmează să se întâlnească sâmbătă cu ministrul chinez de externe Wang Yi, la întâlnirea miniștrilor de externe G20 de la Bali, conform Taiwan News.

