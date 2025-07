China a început construcția celui mai mare baraj hidroelectric din lume

Începerea acestui proiect hidroelectric – cel mai ambițios al Chinei de la Barajul celor Trei Defileuri de pe fluviul Yangtze – a fost interpretată de piețele chineze ca un semn de stimulare economică, determinând luni creșterea prețurilor acțiunilor și a randamentelor obligațiunilor.

Format din cinci centrale hidroelectrice în cascadă, cu o capacitate de producție de 300 de miliarde de kilowați-oră anual – echivalentul consumului de energie electrică al Regatului Unit într-un an – barajul va fi amplasat în sectorul inferior al râului Yarlung Zangbo. O porțiune a acestui râu coboară 2.000 de metri pe o distanță de 50 km, oferind un potențial hidroelectric uriaș.

India și Bangladesh și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la posibilele efecte ale barajului asupra milioanelor de oameni aflați în aval, în timp ce ONG-urile avertizează asupra riscurilor pentru unul dintre cele mai bogate și diverse ecosisteme de pe platou.

Beijingul a declarat că barajul va contribui la satisfacerea nevoilor energetice din Tibet și din restul Chinei, fără a afecta semnificativ alimentarea cu apă în aval sau mediul înconjurător. Punerea în funcțiune este estimată pentru anii 2030.

Indicele CSI Construction & Engineering din China (.CSI399995) a crescut cu până la 4%, atingând un maxim al ultimelor șapte luni. Acțiunile companiilor Power Construction Corporation of China (601669.SS) și Arcplus Group PLC (600629.SS) au urcat până la limita maximă zilnică de 10%.

„Din perspectiva investițională, proiectele hidroelectrice mature oferă dividende similare obligațiunilor,” a declarat Wang Zhuo, partener în cadrul Shanghai Zhuozhu Investment Management, avertizând totodată că achizițiile speculative de acțiuni legate de proiect ar putea supraevalua aceste titluri.

Proiectul va stimula cererea pentru materiale de construcție precum cimentul și explozibilii civili, a precizat Huatai Securities într-o notă adresată clienților.

Acțiunile companiei Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co (835174.BJE), listată la Beijing și specializată în echipamente pentru construcția de tuneluri, au crescut cu 30%, la fel ca cele ale Geokang Technologies Co Ltd (830879.BJE), producător de echipamente de monitorizare inteligente.

Producătorul de ciment Xizang Tianlu Co Ltd (600326.SS) și compania Tibet GaoZheng Explosive Co (002827.SZ), specializată în materiale explozive civile, au crescut ambele până la limita maximă de 10%.

Impactul mai larg

Premierul chinez a descris barajul ca fiind un „proiect al secolului” și a subliniat, potrivit Xinhua, că trebuie acordată o atenție deosebită conservării ecologice pentru a preveni daunele asupra mediului.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale au crescut luni pe toate segmentele, în timp ce contractele futures pentru obligațiuni de trezorerie pe 30 de ani (CTLU5) au scăzut la cel mai redus nivel din ultimele cinci săptămâni, investitorii considerând proiectul parte din strategia de stimulare economică a Chinei.

Proiectul, coordonat de nou-înființatul grup de stat China Yajiang Group, reprezintă o investiție publică majoră pentru a sprijini creșterea economică, în contextul în care motoarele actuale de dezvoltare dau semne de slăbiciune.

„Presupunând o durată de construcție de 10 ani, impulsul investițional raportat la PIB ar putea ajunge la 120 de miliarde de yuani (16,7 miliarde de dolari) într-un singur an”, a precizat Citi într-o notă. „Beneficiile economice reale ar putea depăși această sumă”.

China nu a oferit o estimare privind numărul de locuri de muncă ce ar putea fi create prin acest proiect.

Barajul celor Trei Defileuri, care a fost finalizat în aproape două decenii, a generat, conform presei de stat, aproape un milion de locuri de muncă, deși a dus și la strămutarea unui număr cel puțin similar de persoane.

Autoritățile nu au precizat câți oameni vor fi strămutați pentru proiectul Yarlung Zangbo.

Râul Yarlung Zangbo devine Brahmaputra după ce părăsește Tibetul și curge spre sud, în India, iar apoi în Bangladesh. ONG-urile avertizează că barajul va afecta iremediabil Platoul Tibetan și va avea consecințe pentru milioane de oameni din aval.

Șeful guvernului din Arunachal Pradesh, Pema Khandu, a declarat la începutul acestui an că un astfel de baraj uriaș, situat la doar 50 km de graniță, ar putea seca 80% din râul care traversează acest stat indian și ar putea provoca inundații în zonele din aval, inclusiv în statul vecin Assam.

Unii experți și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea legată de construirea unui astfel de proiect într-o zonă cu activitate seismică ridicată.

