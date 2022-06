Charlie Ottley, gest extraordinar după ce a fost jefuit de trei copii: Nu noi suntem victima. Ei trebuiau să fie în pat la ora aia

”Vă reasigur că în acest caz nu noi suntem victma, ci copiii. Ei trebuiau să fie în pat la acea oră, iar a doua zi la școală. Au fost trădați de părinți și de societate. Indiferent de etnie, ei au nevoie de reabilitare, dacă nu vor fi ajutați, ei vor continua să fie implicați în criminalitate. Suntem norocoși, vrem să îi ajutăm, nu vrem să îi pedepsim. Vrem să ne viziteze, să vină cu noi, să vadă cum filmăm. Ei nu trebuie să facă greșelile părinților, am înțeles că tatăl lor este la pușcărie. Din păcate, ca și societate îi dezamăgim… Vrem să adunăm bani să le cumpărăm o cameră și să găsim un loc de muncă pentru mamă. Trebuie să facem o reformă socială profundă a societății. Dacă voi, toți, știți o o asemenea familie, ajutații, copiii sunt cel mai important lucru al unei țări”, a declarat, joi, Charlie Ottley.

”Știu că sunt privilegiat, dar nu am văzut un progres atât de rapid la un asemenea caz niciunde în lume. Incredibil de rapid! Mă întreb dacă un alt cetățean primea un răspuns la fel de rapid, știu că am fost norocos”, a mai spus Ottley, citat de cei de la debanat.ro.

'Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara au reuşit identificarea şi depistarea, în zona Pieţei 700, a trei minori (doi băieţi şi o fată), cu vârste cuprinse între 10 ani şi 14 ani, care ar fi bănuiţi de sustragerea unei drone din Parcul Civic, din Timişoara, ce aparţinea unui bărbat', a anunţat Biroul de presă al Poliţiei Timiş luni.

Minorii au fost conduşi la sediul Secţiei 1 Poliţie Urbană Timişoara

Minorii au fost conduşi la sediul Secţiei 1 Poliţie Urbană Timişoara, în vederea audierii. După ce Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia şi Flavors of Romania, a depus plângere la Poliţie, a fost deschis dosar penal pentru furt, luni dimineaţa, în această speţă.

'Jurnalistului britanic i s-au furat echipamente esenţiale, printre care o dronă şi mai multe accesorii fotografice. Consiliul Judeţean Timiş îi sprijină demersurile de a continua filmările programate, deşi odată cu echipamentul au fost furate şi înregistrările făcute zilele trecute.

Imediat după incident, Charlie Ottley şi persoana care îl însoţea, membră a echipei de filmare, au depus plângere la Poliţie', a transmis administraţia judeţeană.

Charlie Ottley: România ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase destinaţii turistice din lume

Britanicul Charlie Ottley, realizatorul documentarului Wild Carpathia, spune că România ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase destinaţii turistice din lume.

Cunoscutul realizator britanic s-a arătat „uluit” de satele de munte din ţara noastră.

„Ineleţ este atât de îndepărtat şi de greu accesibil încât trebuie să te caţeri şi pe nişte trepte din lemn. Şi cu toate astea oamenii sunt atât de drăguţi şi ospitalieri. Am venit prima oară în România în 2010 şi am realizat mai multe filme şi am prezentat ţara dumneavoastră de atunci. A fost o mare onoare şi un privilegiu să pot ajuta la lupta pentru protejarea comorilor naturale şi culturale ale României. România are cele mai vaste păduri mixte din Europa, ca şi două treimi dintre prădătorii de vârf şi o biodiversitate incredibilă. România are de asemenea un patrimoniu uimitor ce se întinde peste 3.000 de ani de civilizaţii diferite. Cred că România ar putea fi una dintre cele mai spectaculoase destinaţii turistice din lume doar dacă păstrează aceste minunăţii şi face un management sustenabil al resurselor sale. Dacă reuşeşte acest lucru, atunci turismul va deveni una dintre cele mai mari surse de venit ale României”, a declarat Ottley pentru Adevărul.

CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News