Celebru prezentator TV, "îngrozit" de efectul provocat de editorialul său despre Meghan Markle: A primit 6.000 de reclamații

Articolul pe care l-a publicat în tabloidul The Sun despre soţia prinţului Harry, Meghan Markle, a atras peste 6.000 de reclamaţii, scrie Reuters.



În editorialul lui Clarkson de duminică, Jeremy Clarkson, care a devenit celebru în calitate de coprezentator al renumitei emisiuni "Top Gear", a scris despre Meghan Markle: "O urăsc. Nu cum o urăsc pe (prim-ministrul Scoţiei) Nicola Sturgeon sau pe (ucigaşa în serie) Rose West. O urăsc la nivelul fiecărei celule din corpul meu".



"Noaptea, nu pot să dorm în timp ce stau lungit în pat, scrâşnind din dinţi şi visând la ziua în care ea va fi obligată să meargă goală pe străzile din fiecare oraş din Marea Britanie în timp ce mulţimile de oameni strigă "Ruşine!" şi aruncă spre ea cu bulgări de excremente", a continuat Jeremy Clarkson în acelaşi editorial. Acesta a făcut o trimitere evidentă spre o scenă celebră din popularul serial de televiziune "Game of Thrones".



Ducele şi ducesa de Sussex, titlurile oficiale deţinute de Harry şi Meghan, au renunţat la îndatoririle lor oficiale în cadrul casei regale britanice în martie 2020, spunând că doreau să îşi continue vieţile în SUA, departe de hărţuirile presei.



Într-un documentar Netflix în şase părţi, a cărui difuzare s-a încheiat săptămâna trecută, Meghan Markle a discutat despre modul în care a fost tratată de mass-media. Mai mult, aceasta a dezvăluit că a avut gânduri suicidare.



Într-un mesaj publicat luni pe Twitter, Jeremy Clarkson a declarat: "O, Doamne! Mai bine pun acum piciorul în prag. Într-un articol pe care l-am scris despre Meghan, am făcut o referire stângace la o scenă din 'Game of Thrones' şi ea a fost prost înţeleasă de un număr mare de oameni. Sunt îngrozit că am cauzat atât de multe răni şi voi fi mai atent în viitor", a spus Jeremy Clarkson, cunoscut pentru opiniile sale tranşante şi controversate.



Autoritatea de reglementare a standardelor din presa britanică, Independent Press Standard Organisation (IPSO), a anunțat că a primit până acum "peste 6.000 de plângeri din cauza articolului în chestiune".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News