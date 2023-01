Cele mai surprinzătoare detalii despre nunta regală a Prințului William cu Kate Middleton din cartea Prințului Harry / Foto: Captură video The Royal Familly

Dezvăluirile din cartea Prințului Harry, Spare, continuă să apară, de la detalii despre cum este, de fapt, viața în Familia Regală, până la parfumul preferat al Prințesei Diana. Un mic capitol este dedicat nunții prințului William cu Kate Middleton, din 2011. Prințul Harry își împărtășește impresiile despre William în ajunul nunții sale și despre ziua marelui eveniment, scrie townandcountrymag.com.

Un lucru surprinzător află cititorii: Prințul Harry nu a fost cavalerul de onoare al Prințului William. Prietenii lui William, James și Thomas, erau cavalerii de onoare la nuntă. James și Thomas la care se referă Prințul Harry în cartea sa sunt James Meade și Thomas van Straubenzee.

VEZI ȘI: Cele mai surprinzătoare 7 detalii despre Kate Middleton din cartea Prințului Harry

"Asta a fost o minciună"

"Publicului i s-a spus că eu trebuia să fiu cavalerul de onoare, dar asta a fost o minciună. Publicul se aștepta să fiu eu cavalerul de onoare și, astfel, Palatul nu a avut de ales decât să spună că sunt. De fapt, Willy nu a vrut să țin un discurs. Nu a crezut că este sigur să-mi dea un microfon live și să mă pună în situația de a ieși din scenariu. Aș putea spune ceva extrem de nepotrivit. Nu a greșit", scrie Harry.

El adaugă: "De asemenea, minciuna i-a acoperit pe James și pe Thomas, doi civili, doi inocenți. Dacă ar fi fost dezvăluiți ca cavaleri de onoare la nunta lui Willy, presa turbată i-ar fi urmărit, i-ar fi investigat, le-ar fi distrus viețile familiilor. Ambii băieți erau timizi, tăcuți. Nu puteau face față unui astfel de atac și nu ar fi trebuit să o facă. Willy mi-a explicat toate astea și nu am clipit. Am înțeles. Chiar am râs despre asta, speculând despre lucrurile nepotrivite pe care le-aș fi putut spune în discursul meu".

Totuși, Prințul Harry a făcut câteva remarci scurte despre cei doi cavaleri de onoare, a vorbit despre copilăria lor și a citit notițe din scrisorile trimise de public.

VEZI ȘI: Cele mai surprinzătoare 6 detalii despre Regele Charles din cartea Prințului Harry

Prințul Harry, despre uniforma purtată de William la nunta sa cu Kate

Prințul Harry mai scrie în carte despre cum William nu a vrut să poarte uniforma pe care în cele din urmă a îmbrăcat-o la nuntă. Se pare că William a vrut să poarte uniforma de cavalerie a casei, idee pe care regina Elisabeta a II-a a respins-o și l-a pus să poarte uniforma roșie a Gardienilor Irlandezi.



Harry scrie: "L-am asigurat pe William că arăta al naibii de inteligent în acea uniformă. Eu, în schimb, nu arătam deștept și nici nu m-am simțit confortabil în uniforma mea de Blues and Royals, pe care protocolul mi-a dictat sa o port. Nu am mai purtat-o ​​până acum și sper nici să nu o mai port prea curând".

În dimineața nunții, povestește Harry, "fața lui William era slăbită, ochii lui erau roșii". Mirosea, spune Harry. În interiorul Westminster, în timp ce o așteptau pe Kate, William a început să se plimbe. Dar Harry nu scrie prea mult din ceremonie.



"Mi-o amintesc pe Kate mergând pe culoar, arătând incredibil, și îmi amintesc că Willy a condus-o înapoi pe culoar și, în timp ce au dispărut pe ușă, în trăsura care i-a dus la Palatul Buckingham, în parteneriatul etern pe care și l-au promis , îmi amintesc că m-am gândit: La revedere", a scris acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News