Cele mai surprinzătoare 7 detalii despre Kate Middleton din cartea Prințului Harry

În noua sa carte, "Spare", Prințul Harry a vorbit despre momentul în care Kate și William au început să se întâlnească, descriind-o pe viitoarea Prințesă de Wales drept "nepăsătoare, dulce, amabilă", scrie Insider.



"Știa despre fotografie, artă și haine. Îi plăceau hainele. Numele ei era Kate", a scris el.



Harry a continuat spunând că îi plăcea să o vadă pe Kate râzând și mai ales să o facă el să râdă.

"Și am fost destul de bun la asta. Latura s-a conectat cu latura ei. Ori de câte ori îmi făceam griji că Kate va fi cea care îl va lua pe Willy de lângă mine, m-am consolat cu gândul la toate potrivirile noastre viitoare de râs și mi-am spus cât de grozav este totul, să aveam o prietenă serioasă care ar putea râde împreună cu noi", a scris Prințul Harry.

Scandalul costumului nazist

Prințul Harry a spus că Kate a fost cea care l-a convins să poarte un costum nazist, care ulterior a devenit unul dintre cele mai mari scandaluri ale sale. Astfel, în cartea sa, Harry discută pe larg despre scandalul din 2005 privind uniformele naziste, scriind că a purtat costumul la o petrecere de ziua prietenului lui William.



Harry a spus că ura petrecerile tematice și că nu voia să meargă, dar William și Kate i-au promis că îl vor ajuta să găsească cu ce să se îmbrace. În ziua petrecerii, Harry ar fi mers la un magazin de costume, unde a găsit o uniformă de pilot britanic și o uniformă nazistă. El a spus că i-a sunat pe William și Kate și i-a întrebat ce părere au, iar aceștia i-au spus să aleagă uniforma nazistă.

Harry a scris că nimeni nu a băgat în seamă costumul său la petrecere, dar câteva zile mai târziu, o fotografie cu el în uniformă a fost împrăștiată pe prima pagină a The Sun, iar de acolo a pornit tot scandalul.

Kate, sora pe care Harry și-a dorit-o dintotdeauna





Harry spune că Kate era sora pe care nu a avut-o niciodată și pe care și-a dorit-o întotdeauna.



"Sora pe care nu am avut-o niciodată și pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Am fost mulțumit că va fi alături de Willy pentru totdeauna. Ea era potrivită pentru fratele meu mai mare. Ei s-au făcut unul pe celălalt vizibil fericiți și, prin urmare, am fost și eu fericit", a scris Harry.





Harry, supărat că William și Kate nu l-au invitat în ospeție

Harry a spus că Kate și William nu l-au invitat niciodată la ei, atunci când el s-a mutat peste drum de locul în care locuiau cei doi. La sfârșitul anului 2013, Harry s-a mutat în Nottingham Cottage, după ce William și Kate s-au mutat la Palatul Kensington pe același teren.



În Spare Harry a scris că ideea de a trăi atât de aproape de William și Kate l-a entuziasmat, deoarece spera că se vor vizita tot timpul cu "o sticlă de vin și un braț de cadouri pentru copii". Dar, spre dezamăgirea lui, cuplul nu l-a invitat niciodată, a spus el.

Charles și Camilla, invidioși pe Kate

Harry a spus că lui Charles și Camilla nu le-a plăcut când Kate a atras atenția presei. El a scris în memoriile sale că Charles și Camilla "nu au vrut ca Willy și Kate să obțină o mulțime de publicitate" și nu le plăcea atunci când aceștia reușeau să atragă mai mult atenția jurnaliștilor decât o făceau ei.



"L-au certat deschis pe Willy pentru asta de multe ori", a adăugat Harry.

William și Kate, persecutați de presă

Prințul William i-ar fi spus lui Harry că el și Kate s-au simțit persecutați și prinși în capcană de presa britanică, precum și de Charles și Camilla. Harry a spus că tabloidele britanice au fost pline de povești negative despre William în 2015.



"Presa a început să-l numească „Work-shy Wills”, ceea ce era obscen, extrem de nedrept, pentru că era ocupat să aibă copii și să-și crească o familie", a scris acesta.

Harry a adăugat că William și Kate au avut atâtea angajamente regale câte și-a dorit Charles și "uneori, asta nu a fost prea mult, pentru că tata și Camilla nu au vrut ca Willy și Kate să primească o mulțime de publicitate".

Regina Elisabeta a II-a o lăuda pe Kate pentru părul ei frumos

Regina Elisabeta a II-a lăuda adesea părul frumos al lui Kate, potrivit lui Harry. El și-a amintit momentul în care Meghan i-a întâlnit pe tatăl său și pe Camilla și a spus că aceasta avea părul desprins "pentru că i-am sugerat să-l poarte așa".



"Pai îi place când femeile își poartă părul jos. Și bunicuței... Ea a comentat adesea "coama frumoasă a lui Kate", a scris Harry.







