Cel mai vechi loc de veci din Africa datează de acum 78.000 de ani. Aparținea unui copil

Conform BBC, mormântul unui copil de trei ani care datează din mezolitic (epoca pietrei mijlocie, n.r.) a fost descoperit într-o peșteră din Kenya. Într-o lucrare științifică publicată în jurnalul Nature, cercetătorii au studiat rămășițele antice și fragile și au ajuns la concluzia că căpșorul copilului a fost pus pe o pernă de frunze care s-a descompus de-atunci. Oamenii de știință l-au numit pe copil Mtoto, însemnând „copilul” în swahili.

„Parcă am excavat o umbră”, a spus prof. Maria Martinon-Torres, directorul Centrului spaniol pentru cercetarea evoluției umane. „[Când am mutat forma], nu am știut că avem un copil în brațe”. Cercetătorii au putut studia dinții rămași pentru a confirma că era un trup al unui mic copil de 2-3 ani. „A fost îngropat în peșteră – unde aceștia și trăiau. Tot acest comportament a însemnat ceva – poate doliu, poate nu au putut trece peste”, a mai spus spaniola.