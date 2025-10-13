Cel mai nou trend turistic din Europa - cimitirile. De ce tot mai mulți oameni adoră plimbările printre morminte

Tot mai mulți turiști se revoltă împotriva turismului obișnuit și renunță la obiectivele populare în favoarea unor vizite... în cimitire.

Cimitirele ar putea deveni cel mai nou trend turistic care se răspândește în Europa, pe măsură ce tot mai mulți oameni caută să-și învioreze itinerariile obișnuite de muzee și cafene.

Poate părea macabru sau ușor înfricoșător, dar pentru taphofili – pasionații de cimitire și epitafuri – plimbarea printre morminte oferă o perspectivă unică asupra culturii și istoriei unei țări.

Chiar și experții în turism recunosc popularitatea tot mai mare a acestui fenomen, argumentând că „turismul funerar” oferă o rară ocazie de a „te revolta împotriva turismului de tip listă de bifat”, într-o perioadă în care supraturismul sufocă o mare parte din continent, scrie Euronews.

Care este atracția?

„Cimitirele nu sunt locuri înfricoșătoare sau morbide”, spune Jono Namara, cineast și autoproclamat taphofil, care a vizitat sute de locuri de veci în Europa.

Fascinat din copilărie de istorie și de estetica gotică, Namara și-a transformat pasiunea într-o serie pe rețelele sociale, în care documentează modul în care morții continuă să influențeze lumea celor vii prin „monumentele și misterele” lăsate în urmă.

Printre locurile sale preferate se numără „Magnificent Seven” din Londra – unde sunt îngropați Karl Marx, Emmeline Pankhurst și Sir Henry Tate – cimitirul Père Lachaise din Paris, locul de odihnă al lui Oscar Wilde, Jim Morrison și Édith Piaf, precum și Laeken, în Bruxelles.

„Următorul pe lista mea este Zentralfriedhof din Viena, unde compozitorii și poeții își împart odihna veșnică”, spune Namara pentru Euronews Travel.

El descrie cimitirele ca „muzee în aer liber”, modelate de artă, arhitectură și credință, considerând că acestea oferă combinația perfectă între cultură, liniște și curiozitate.

O pauză de la mulțimi

Într-un an în care țări europene precum Spania și Grecia se confruntă cu niveluri record de turism, o astfel de combinație pare tot mai rară.

Este unul dintre motivele pentru care turismul în cimitire prinde viață – și pentru că poate spune povestea unui oraș „fără aglomerație și fără clișee”.

„Cimitirele sunt de obicei ascunse în cartiere autentice, departe de autocare și magazinele de suveniruri. Căutându-le, ajungi să te plimbi prin țesătura reală a unui loc. Vezi cum o cultură își amintește morții și, făcând asta, înțelegi cum alege să trăiască”, adaugă Namara.

Cele mai interesante cimitire din Europa

Dr. Dan O’Brien, istoric de la Universitatea din Bath (Marea Britanie), este și el un pasionat al cimitirelor.

Atras de aceste locuri din dragoste pentru plimbări și istorie, O’Brien a început să exploreze cimitire între întâlniri de serviciu. Acum spune că a devenit „aproape dependent” de descoperirea altora noi și are o pasiune specială pentru simbolurile memento mori de pe pietrele funerare (cranii și oase care simbolizează inevitabilitatea morții).

Printre locurile sale preferate se numără Greyfriars Kirkyard din Edinburgh, Tower Hamlets din Londra, dar și Key Hill și Warstone Lane din Birmingham.

El subliniază că multe dintre aceste cimitire se află lângă atracții turistice populare, oferind totodată un moment de liniște departe de aglomerație.

„Aș menționa în mod special cimitirul San Michele din Veneția – un cimitir funcțional aflat pe o insulă. Este un loc liniștit, perfect pentru o plimbare sau pentru un moment de odihnă, chiar lângă zonele aglomerate de turiști. Și micuțul cimitir pentru animale din Parade Gardens, Bath, e o adevărată comoară ascunsă chiar în inima orașului!”, spune el.

Următoarele pe lista lui sunt cimitirele istorice din jurul orașului New Orleans, în special St. Louis No.1 – cel mai vechi din zonă.