Cel mai bun truc pentru un ten luminos! Secretul make-up artiștilor. Combină laptele demachiant cu un ingredient pe care oricine îl are în bucătărie

Trucul este extrem de simplu. Ai nevoie doar de lapte demachiat și banala sare de bucătărie. Este un secret al make-up artiștilor renumiți care dă extrem de bune rezultate.

Amestecă puțină sare de bucătărie cu puțin demachiant. Cu mixul creat dă-te pe față. Trebuie doar să fii atent să nu îți intre în ochi. Vei vedea că pH-ul tău se va echilibra. Potrivit specialiștilor, acest gomaj natural format din sare de bucătărie și demachiant îți va hrăni pielea.

VEZI ȘI: Mirela Vescan nu mai folosește șampon de aproape zece ani. Această tehnică deja a fost promovată într-un congres internațional de beauty. Alte trucuri pentru păr

Mirela Vescan, cel mai important nume din make-up-ul românesc, nu mai folosește șampon de aproape zece ani.

„Am la activ mai mult de 8 ani de când folosesc șampon doar la coafor când mă vopsesc. Doresc să povestesc exact cum am ajuns să renunț la șampon.

Plecam în vacanță la mare și în dimineața respectivă m-am dus eu frumos la Laurent Tourette la salon ca să mă pregătească de vacanță. Am plecat de la salon cu părul perfect pregătit și în drum spre mare îmi propuneam eu mie să am grijă să nu mă ud cumva cu apă de mare ca să rămân așa aranjată frumos măcar o zi..., două.

Dar ce să vezi, la mare era o zi superbă, cu valuri minunate și m-am dus direct sub ele, m-am bălăcit cu dor, am înotat, am făcut tumbe în apă…până seara. La duș mi-am adus aminte de Laurent cu oarecare sentiment de vinovăție, după aceea m-am gândit că am pe păr doar apă de mare așa că am pus doar balsam, fără șampon.

Părul a răspuns foarte bine așa că aproape 3 săptămâni am folosit seara doar balsam pe păr și m-am simțit foarte bune. Părul meu era lucios, hidratat, sănătos, am sîpis asta pe seama vacanței, a aerului marin, a umidității din aer.

A trecut vacanța și am ajuns acasă, la duș am folosit șampon și instant am simțit că părul se strânge pe cap, mi s-a încins scalpul și simțeam că ceva nu este în regulă. Eu aveam doar șampoane de calitate și una peste alta le-am încercat pe toate. Îmi amintesc cum mergeam eu la New York prin cele mai de nișă buticuri ca să caut șamponul minune.

Mi-am dat seama că șamponul a declanșat situația asta de disconfort și am hotărât să funcționez ca în vacanță, doar cu tone de balsam, cu măști pentru păr, cu serum-uri, cu uleiuri, le-am trecut în ordinea în care le folosesc”, a zis Mirela Vescan. Citiți continuarea aici.

