CEDO îi cere Poloniei să justifice înăsprirea legislaţiei privind avortul

Această ţară a fost deja notificată luni privind primirea a 12 plângeri de către tribunalul cu sediul la Strasbourg, a precizat acesta într-un comunicat.

În octombrie, Curtea Constituţională din Polonia a decis să interzică avorturile chiar dacă fătul nenăscut prezintă malformaţii severe. Guvernul trebuie să furnizeze acum răspunsuri privind noile sale reglementări până la jumătatea lunii septembrie.

CEDO a acordat prioritate cazurilor din Polonia. În total, peste 1.000 de plângeri au fost deja depuse împotriva noilor reglementări din Polonia privind avortul, potrivit acestei instanţe. Chiar şi înainte de a fi înăsprite, legile din Polonia privind avortul erau considerate printre cele mai restrictive din Europa.

Anterior, avortul era legal în Polonia dacă viaţa sau sănătatea mamei era pusă în pericol de sarcină, dacă aceasta era rezultatul unui viol sau dacă fătul nenăscut prezenta malformaţii severe, informează dpa, conform Agerpres.

De asemenea, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (CoE) a solicitat vineri Poloniei să acorde femeilor proceduri eficiente şi clare pentru a avea acces la un avort legal, în timp ce ţara a adoptat una dintre cele mai restrictive legi în domeniu din Europa, relatează AFP.



Comitetul de Miniştri, organ executiv al CoE care reuneşte 47 de ţări de pe continentul european, între care Polonia, a adoptat o rezoluţie prin care solicită de urgenţă Varşoviei să se asigure că avortul legal şi examinarea prenatală sunt efectiv accesibile în toată ţara, fără disparităţi regionale semnificative şi fără întârziere din cauza în special a refuzului de a le practica.



Autorităţile poloneze trebuie să pună în aplicare proceduri clare şi eficiente cu privire la măsurile pe care femeile trebuie să le ia pentru a avea acces la un avort legal, indică într-un comunicat de presă CoE, care monitorizează respectarea drepturilor omului în Europa.



Aceste proceduri trebuie în special să monitorizeze să nu fie impuse în prealabil cerinţe inutile de către spitale femeilor însărcinate care solicită avortul legal, solicită rezoluţia, potrivit căreia autorităţile ar trebui de asemenea să se asigure că femeile primesc informaţii adecvate cu privire la aceste proceduri.



Polonia ar trebui, de asemenea, să includă în legislaţie obligaţia spitalelor de a îndruma un pacient către o unitate medicală alternativă dacă un serviciu medical este refuzat din motive de conştiinţă şi să monitorizeze în mod eficient respectarea acestuia în practică, indică în continuare Comitetul de Miniştri.



Polonia, o ţară cu populaţie predominant catolică, are una dintre cele mai restrictive legi privind avortul din Europa, mai ales de la intrarea în vigoare la sfârşitul lunii ianuarie a unui decret controversat care interzice practic acest lucru.



În prezent, există mai puţin de 2.000 de avorturi legale pe an în Polonia, potrivit datelor oficiale. Organizaţiile feministe estimează, de asemenea, că aproximativ 200.000 de avorturi sunt efectuate ilegal sau în străinătate în fiecare an.



Guvernul polonez afirmă că noua interdicţie va pune capăt avorturilor eugenice, o referire la avortul fetuşilor diagnosticaţi cu sindrom Down, dar, potrivit multor organizaţii pentru apărarea drepturilor omului, măsura va forţa femeile să ducă sarcini neviabile până la termen.