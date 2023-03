Cea mai bătrână femeie din lume a murit. Avea 128 de ani

O femeie despre care se spune că este cea mai în vârstă persoană din lume a murit în Africa de Sud, la vârsta de 128 de ani, scrie Daily Mail. Mamă a șapte copii, Johanna Mazibuko, a murit în casa ei din Jouberton pe 3 martie. Ea ar fi împlinit 129 de ani în luna mai, potrivit rapoartelor locale.



Apropiații ei au spus că femeia avea acte de identitate care dovedesc că s-a născut pe 11 mai 1894 și a crescut la o fermă de porumb. Ea nu a mers niciodată la școală și nu știa să citească sau să scrie, au spus ei.

Vorbind pentru News24, îngrijitoarea și nora ei, Thandiwe Wesinyana, a spus că Mazibuko ar fi murit din cauza unui accident vascular cerebral.

Ce spunea femeia la cea de-a 128-a aniversare





Mazibuko a declarat publicației la cea de-a 128-a aniversare: "Sunt uimită de ce sunt încă aici după atât de mulți ani. De ce sunt încă aici? Oamenii din jurul meu au murit. Cand voi muri? Ce rost are să fii în viață? Lumea m-a obosit pentru că doar stau aici fără să fac nimic".



Mazibuko va fi înmormântată sâmbătă la Jouberton, Klerksdorp, Ea a fost unul dintre cei 12 frați, dintre care trei mai tineri sunt încă în viață.



Analfabetă, ea a declarat pentru News24: "Am trăit atât de bine la fermă. Nu au fost probleme atunci. Nu-mi amintesc bine copilăria, dar îmi amintesc de lăcuste. Au fost unele pe care le puteam prinde și mânca. Parcă ai mânca carne. Le prăjeam și le mâncam singuri. Am crescut sănătos mâncând în principal lapte proaspăt și spanac sălbatic. Acum mănânc mâncare modernă. Sunt obișnuită cu asta, dar mi-e dor de mâncarea cu care am crescut".

A avut 7 copii și peste 50 de nepoți și strănepoți





S-a căsătorit cu un văduv mai în vârstă, Stawana Mazibuko, dar nu-și amintește când. Ea a spus că prima lui soție murise, el deținea vaci, iar după ce s-au căsătorit ea făcea unt. Au avut 7 copii, dintre care doi sunt încă în viață. Femeia avea peste 50 de nepoți și strănepoți.



Mazibuko a supraviețuit atât războaielor mondiale, cât și celor două pandemii globale (Covid-19 și gripa spaniolă). Ea a trăit în timpul domniei Reginei Victoria în Marea Britanie, primului zbor al lui Wright și primei revoluții rusești.



Thandiwe a spus că a dus-o pe femeie la spital pe 14 februarie. Ea fost tratată pentru un accident vascular cerebral și a fost externată pe 28 februarie. A murit acasă trei zile mai târziu și va fi înmormântată sâmbătă la Jouberton.

"Cu toții am pierdut o mamă"

Thandiwe a declarat pentru News24: "Ne-a plăcut să ne rugăm împreună și ne-am petrecut majoritatea zilelor bând ceai și vorbind. Nu știu cu cine mă voi mai distra. S-a deschis o rană, ma doare inima și sunt zdrobită. Comunitatea este întristată. Cu toții am pierdut o mamă", a spus ea.



Oficial, cea mai în vârstă persoană din lume este o femeie născută în San Francisco, în vârstă de 115 ani. Ea a primit titlul după moartea călugăriței franceze, sora André, în vârstă de 118 ani, la începutul anului 2023.



Maria Branyas Morera, confirmată de Guinness World Records ca fiind cea mai în vârstă persoană, este acum considerată o "supercentenară" – un titlu dat oamenilor odată ce trec vârsta de 110 de ani.

