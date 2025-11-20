€ 5.0889
Ce i s-a arătat pe cer „celebrului Ciucurel, urmașul lui Petrache Lupu" / video
Data actualizării: 23:32 20 Noi 2025 | Data publicării: 23:29 20 Noi 2025

Ce i s-a arătat pe cer „celebrului Ciucurel, urmașul lui Petrache Lupu“ / video
Autor: Ioan-Radu Gava

cer si nori albi Foto: Unsplash
 

Scriitorul Mircea Dinescu a realizat un videoclip cu „celebrul Ciucurel, urmașul lui Petrache Lupu“, căruia i s-a arătat „o dronă dinspre răsărit“.

Mircea Dinescu a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook, în care îl prezintă pe Ciucurel, un „celebru urmaș al lui Petrache Lupu“, căruia i s-a arătat pe cer, dinspre răsărit, Drona. Scriitorul a pus și în pagină întreaga experiență a lui Ciucurel, iar versurile le-a recitat de față cu acesta. La final, măgărușul lui Ciucurel a mâncat hârtia pe care era scrisă poezia lui Dinescu.

Experiența lui Ciucurel este 100% autentică și s-a petrecut exact în pădurea de la Maglavit, acolo unde, la începutul secolului trecut, Petrache Lupu l-a întâlnit pe Moșul. Ciucurel a avut și șansa de a-l cunoaște personal pe Petrache Lupu, care l-a binecuvântat cu un toiag, potrivit lui Mircea Dinescu.

„Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit

A treia oară cînd țipă cocoșul

spre cerul sîngeriu, la Maglavit,

în loc s-apară peste arbori Moșul,

veni o dronă dinspre răsărit.

M-am închinat la ea ca la Madonă

cu aripi argintii și păr bălai

și capre behăiau spre sfînta dronă

fiin’că părea că ninge cu mălai.

Nici n-apucai să zic Doamne ferește, 

că auzii nepămîntescul glas,

deși eu n-o rup bine pe rusește: 

„krasivîi Ciucurel, tî davai ceas!”.

„Să moară mama dacă am vreunul,

că-s amarît și cam provincial,

că n-am servici si nu fac pe nebunul,

trăiesc din ajutorul social!”

Atunci sfioasă m-a luat de mînă, 

șoptindu-mi „harașo suveranist!”

și m-a convins să mă întorc la stînă

să-nființez partidul comunist“, se arată în postarea lui Mircea Dinescu.

mircea dinescu
ciucurel
maglavit
petrache lupu
