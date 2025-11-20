Ce i s-a arătat pe cer „celebrului Ciucurel, urmașul lui Petrache Lupu“ / video

Scriitorul Mircea Dinescu a realizat un videoclip cu „celebrul Ciucurel, urmașul lui Petrache Lupu“, căruia i s-a arătat „o dronă dinspre răsărit“.
Mircea Dinescu a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook, în care îl prezintă pe Ciucurel, un „celebru urmaș al lui Petrache Lupu“, căruia i s-a arătat pe cer, dinspre răsărit, Drona. Scriitorul a pus și în pagină întreaga experiență a lui Ciucurel, iar versurile le-a recitat de față cu acesta. La final, măgărușul lui Ciucurel a mâncat hârtia pe care era scrisă poezia lui Dinescu.
Experiența lui Ciucurel este 100% autentică și s-a petrecut exact în pădurea de la Maglavit, acolo unde, la începutul secolului trecut, Petrache Lupu l-a întâlnit pe Moșul. Ciucurel a avut și șansa de a-l cunoaște personal pe Petrache Lupu, care l-a binecuvântat cu un toiag, potrivit lui Mircea Dinescu.
„Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit
A treia oară cînd țipă cocoșul
spre cerul sîngeriu, la Maglavit,
în loc s-apară peste arbori Moșul,
veni o dronă dinspre răsărit.
M-am închinat la ea ca la Madonă
cu aripi argintii și păr bălai
și capre behăiau spre sfînta dronă
fiin’că părea că ninge cu mălai.
Nici n-apucai să zic Doamne ferește,
că auzii nepămîntescul glas,
deși eu n-o rup bine pe rusește:
„krasivîi Ciucurel, tî davai ceas!”.
„Să moară mama dacă am vreunul,
că-s amarît și cam provincial,
că n-am servici si nu fac pe nebunul,
trăiesc din ajutorul social!”
Atunci sfioasă m-a luat de mînă,
șoptindu-mi „harașo suveranist!”
și m-a convins să mă întorc la stînă
să-nființez partidul comunist“, se arată în postarea lui Mircea Dinescu.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu