În timp ce își termina diploma de medicină la Universitatea din Londra, la mijlocul anilor 90, dr. Sam Parnia a urmărit cum medicii încercau să reînvie un bărbat aflat în stop cardiac. În timp ce stătea acolo, dr. Parnia se întrebă dacă pacientul putea auzi personalul medical în timp ce aceștia încercau să îl resusciteze. Dr. Parnia s-a întrebat: "Ce este viața? Când se termină cu adevărat?", scrie Medical News Today.



Dr. Parnia, un medic de terapie intensivă, care este și profesor asociat în Departamentul de Medicină de la NYU Langone Health, a decis, chiar acolo, în spital, că va merge pentru a afla el însuși răspunsul. El a crezut că cercetarea ar putea dura un an sau doi.

"Aici suntem 25 de ani mai târziu și încă o fac", a spus dr. Parnia pentru sursa citată.

Ce experimentează oamenii la granița dintre viață și moarte?

Pe 6 noiembrie, dr. Parnia a prezentat "AWAreness during REsuscitation II: A multi-centric study of consciousness and awareness in stop cardiac" la sesiunile științifice 2022 ale Asociației Americane de Inimă din Chicago. Dr. Parnia, care a servit ca investigator principal al studiului, a explicat că el și ceilalți cercetători au întreprins această cercetare în încercarea de a explora științific ceva despre care profesioniștii din domeniul sănătății au discutat anecdotic de zeci de ani: poveștile similare pe care oamenii le-au reînviat prin resuscitarea cardiopulmonară (CPR) spun adesea despre momentul în care inimile lor s-au oprit.

"De zeci de ani încoace, milioane de oameni care au trecut prin asta au raportat că au o conștiință lucidă crescută, chiar dacă din perspectiva medicilor lor nu erau conștienți și erau în moarte", a spus dr. Parnia pentru MNT

Un studiu complex



Studiul s-a concentrat pe aproximativ 567 de bărbați și femei care au primit RCP după ce inima lor a încetat să mai bată în timp ce se aflau într-unul dintre cele 25 de spitale participante la studiu, din Statele Unite și Regatul Unit.



Când practicienii din domeniul sănătății au început RCP la un pacient a cărui inimă s-a oprit, cercetătorii s-au grăbit la fața locului, aducând o electroencefalogramă portabilă sau EEG, pentru a monitoriza activitatea electrică în diferite părți ale creierului și spectroscopie în infraroșu apropiat (NIRS) pentru a măsura saturația de oxigen a regiunilor superficiale ale cortexului cerebral. Având grijă să nu împiedice medicii care efectuează RCP, cercetătorii au fixat și o tabletă deasupra capului pacientului. Tableta a fost conectată la căști Bluetooth care au fost plasate pe urechile pacientului.



Tableta a proiectat pe ecran una dintre cele 10 imagini stocate. După 5 minute, computerul a redat o voce înregistrată care spunea cuvintele "măr", "pere" și "banană" în fiecare minut timp de 5 minute.



"Așadar, atunci când am proiectat acest studiu, am vrut nu numai să avem sisteme de monitorizare a creierului, ci și să avem un sistem pentru a căuta posibile învățări inconștiente", a explicat dr. Parnia.

Din 567 de subiecți, 213 sau aproximativ 38% au experimentat revenirea susținută a circulației spontane, ceea ce înseamnă că pulsul le-a fost restabilit după 20 de minute sau mai mult. Doar 53, sau mai puțin de 10% dintre participanți, au trăit pentru a fi externați din spital.

Rezultatele cercetării

În primul rând, cercetătorii le-au dat supraviețuitorilor un scor abreviat al testului mental pentru a evalua deficitele abilităților creierului lor de a funcționa. Pacienții care au obținut un scor mai mare de șase, indicând că probabil nu au avut deficiențe cognitive moderate, au fost supuși unui interviu în etapa 1, care a inclus întrebări despre amintirile lor despre momentul în care au fost supuși CPR.

Pentru interviurile din etapa a 2-a, cercetătorii au folosit întrebări deschise pentru a afla despre experiențele pacienților în timpul stopului cardiac. Pacienții care și-au amintit că au auzit sau văzut lucruri în timpul experiențelor lor au trecut la un interviu de etapa 3, care a fost mai aprofundat. În plus, cercetătorii le-au cerut participanților să selecteze o imagine din zece și să precizeze numele a trei fructe pe care le-au auzit în timp ce au primit RCP.

Din cei 28 de participanți intervievați, 11 - sau 39% - au raportat că au amintiri din timpul stopului cardiac. Doi dintre cei 28 de participanți au putut auzi personalul medical lucrând în timp ce făcea CPR. Un participant și-a amintit că a văzut personalul medical lucrând și a simțit pe cineva frecându-i pieptul.

Șase participanți au avut experiențe transcendente. Trei participanți au raportat experiențe de vis, care au inclus un pescar cântând. Șase dintre cei 28 de participanți intervievați și-au amintit experiența morții. O persoană care a auzit o bunica decedată spunându-i să se întoarcă în corpul ei.

