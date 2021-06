CE, obiecţii la PNRR. Buşoi (PNL), trimitere la ministerul lui Ghinea: Problemele puteau fi evitate dacă erau mai atenţi

"Nu s-a respins PNRR-ul, nu s-a suspendat şi nici nu s-a trimis înapoi. Ci au fost nişte observaţii care puteau fi evitate dacă la nivelul Ministerului Fondurilor Europene probabil ar fi fost fie mai mult timp, fie anumiţi funcţionari ar fi fost puţin mai atenţi. Ştiu că premierul a cerut o analiză şi nişte explicaţii de la Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, sunt convins că domnul ministru Ghinea va vedea exact care este situaţia.

Pe de altă parte e un flux normal de informaţii şi sunt observaţii care s-au făcut şi altor ţări, nu doar României, şi cred că nu ne poate duce la concluzia că poate fi în pericol PNRR-ul, că nu vom primi banii sau că există o problemă cu acest proiect. Mai ales că observaţiile sunt pe fond, că nu bat nişte cifre, că nu sunt bine explicate anumite reforme şi nu pe bugetul mare şi pe marii piloni ai acestui program", a declarat, vineri seara, într-o intervenţie la România TV, Cristian Buşoi.

Cîţu: PNRR nu a fost respins; funcţionarii care tratează superficial acest proiect pleacă acasă

Premierul Florin Cîţu a reiterat vineri că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) depus de România la Bruxelles nu a fost respins şi că toţi banii, 29,2 miliarde de euro, vor fi atraşi de ţara noastră, precizând că, în actuala etapă, Comisia Europeană a formulat o serie de observaţii care vor trebui să primească răspunsuri rapide din partea funcţionarilor care lucrează la acest document, altfel cei care tratează superficial lucrurile riscă să plece acasă.



"Aş vrea să clarificăm câteva lucruri despre PNRR, pentru că am văzut mai multe ştiri false. Am spus şi de dimineaţă că nu a fost respins PNRR şi nu a fost retrimis PNRR, este o ştire falsă. Şi acesta este adevărul - înainte să vină Comisia cu precizări, care au confirmat ceea ce am spus. Aici, românii trebuie să fie foarte atenţi şi să fie lucrurile foarte clare pentru ei, nu pierdem aceşti bani, 29,2 miliarde de euro, îi vom lua pe toţi, avem proiecte depuse pentru aceşti bani, proiecte importante de investiţii pentru România care vor fi terminate până-n 2026 - infrastructură, spitale, România educată, planul de dezvoltare pentru UAT-uri sau fond de dezvoltare pentru UAT-uri, acolo sunt proiecte pentru a lua aceşti bani. În acest moment suntem într-o procedură firească în care sunt toate ţările din Uniunea Europeană. Comisia Europeană face observaţii, noi le răspundem şi aici suntem în acest moment", a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă a CJ Sălaj.