Cazul Caracal. Bunicul Luizei ameninţă că vine la Bucureşti şi va fi "Kamikaze"

"Am să merg la Bucureşti, sunt mai hotărât ca niciodată. Am să devin kamikaze. O să vedeţi că sunt în stare de aşa ceva. Nu mai pot, am ajuns la saturaţie de atâta minciună şi denigrare care ni s-a adus. Ştiţi ce ne-a făcut şi procurorul de la Craiova, care m-a acuzat că eu ştiu în realitate ce s-a întâmplat cu Luiza, deşi avea multe dovezi la dosar şi îl ştia pe Dincă", a declarat bunicul Luizei Melencu la România TV.

De altfel, acesta, împreuna cu alte rude ale Luizei Melencu au protestat şi la ultima apariţie în faţa instanţei a lui Gheorghe Dincă.