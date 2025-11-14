Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT

Aplicarea extensivă a legii penale, motivul condamnării

"Eu nu am fost condamnată pentru infracțiuni de corupție, nu am fost condamnată pentru că am luat bani. Singura infracțiune pentru care am fost condamnată a fost de favorizare a făptuitorului, această condamnare a fost dispusă cu o aplicare extensivă a legii penale.

Orice student în anul 2 la drept știe că legea penală nu se aplică extensiv. Articolul 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului interzice aplicarea legii penale într-o manieră extensivă sau prin analogie. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că legea penală implică în aplicarea sa niște standarde foarte înalte de probațiune. Cetățeanul trebuie să știe cu claritate ce are voie să facă și ce nu are voie să facă, astfel încât să nu se trezească în ipostaza de a comite infracțiuni.

Legea penală trebuie să fie clară și precisă, în momentul în care tu aplici legea penală extensiv, aduci imprevizibilul în aplicarea legii. Eu am fost acuzată de infracțiuni de corupție, dar am fost achitată într-o manieră clară și indubitabilă pentru toate aceste acuzații.

(...)

Eu nu am comis infracțiuni, sunt un om care respectă legea și care și-a dedicat prea mult viața unor idealuri pentru a comite astfel de lucruri. Una este ce se spune și alta este ce ai făcut, fiecare alege să creadă ce consideră, dar am dreptul să-mi spun partea de adevăr.

Vreau să vorbesc despre confortul financiar pe care l-am avut din momentul în care am părăsit România și viața lipsită de griji pe care aș fi dus-o în Italia din acel moment. Nu doresc nimănui să aibă parte de "confortul financiar" pe care l-am avut și de munca pe care am depus-o pentru a îmi construi o viață în Italia.

Viața de după România: „Am avut 1.400 de lei pe card când am fost oprită în trafic”

În momentul în care mașina mea a fost oprită în trafic, pe 19 noiembrie 2014, pe cardul meu de salarii se aflau 1.400 de lei. Am fost procuror 20 de ani în România și am ocupat a doua poziție în ierarhia ministerului public, aceea de procuror șef DIICOT. Evenimentele care s-au petrecut în viața mea au determinat o schimbare radicală a parcursului meu profesional.

În momentul în care am ajuns în Italia și situația mea juridică s-a clarificat, în sensul că instanța de judecată a decis că pot să rămân aici și să îmi clarific juridic situația în Italia, am avut de ales între a-mi alege altă meserie, astfel încât să pot să mă întrețin și să îmi construiesc o nouă viață aici sau să beneficiez de cunoștințele profesionale pe care le-am dobândit în cei 20 de ani de procuratură și să devin avocat.

De la procuror DIICOT la avocat în Italia

Experiența și evenimentele pe care le-am trăit m-au făcut să aleg cea de a 2-a opțiune, aceea ce a deveni avocat.(...) În momentul când ți se ia tot, pierzi carieră și reputație profesională, pierzi poziție socială, prieteni, respectul rudelor, vecinilor, a tuturor care te cunosc. Te găsești într-o situație financiară imposibilă deoarece este aproape imposibil să-ți găsești de muncă, oamenii consideră că asocierea cu astfel de persoane atrage lucruri negative și refuză să se asocieze. Eu am pierdut-o pe mama în 2016, deși părinții par cei mai puternici pentru că încearcă să te îmbărbăteze, genul acesta de șocuri și de durere îi afectează, iar lucrurile acestea mai devreme sau mai târziu se văd", a explicat Alina Bica.