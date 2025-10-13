€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 19:11 13 Oct 2025

Câtă încredere mai au ucrainenii în Zelenski. Cifrele celui mai nou sondaj
Autor: Iulia Horovei

zelenski--invitat-la-summitul-ue-sa-isi-prezinte-prc-e2prc-80prc-9dplanul-de-victorieprc-e2prc-80prc-9d_26259700 FOTO: Agerpres
 

Un sondaj recent realizat în Ucraina arată nivelul actual de încredere al cetățenilor în președintele Volodimir Zelenski.

Un sondaj recent realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) arată că 60% dintre cetățenii Ucrainei au încredere în președintele Volodimir Zelenski, dar o parte semnificativă își dorește ca liderii actuali să facă loc unei noi generații după încheierea războiului.

În perioada 19 septembrie - 5 octombrie 2025, KIIS a realizat un sondaj de opinie la nivel național, prin metoda interviurilor telefonice asistate de computer (CATI), pe un eșantion de 1.008 adulți din teritoriul Ucrainei controlat de guvern. Sondajul a urmărit, printre altele, nivelul de încredere în președintele Volodimir Zelenski și percepția cetățenilor despre activitatea viitoare a acestuia și a fostului președinte Petro Poroșenko după război.

Încrederea în liderul ucrainean rămâne ridicată

Potrivit rezultatelor, 60% dintre ucraineni au încredere în Zelenski (23% „în totalitate” și 37% „în mare parte”), în timp ce 35% nu au încredere. Nivelul de încredere s-a stabilizat în ultimele luni, după ce a scăzut de la 74% în luna mai - la 58% în august 2025.

Așteptări privind viitorul politic al lui Zelenski după război

În ceea ce privește viitorul după război, 25% dintre respondenți își doresc ca Zelenski să continue ca președinte, iar 16% ar vrea să rămână în politică, dar fără o funcție de vârf. În schimb, 36% consideră că ar fi mai bine ca el să părăsească politica, iar 14% doresc să fie supus unor proceduri legale.

Pentru Petro Poroșenko, dorința de a rămâne în politică este mai redusă: doar 9% dintre ucraineni îl văd în funcții de top, 14% ar vrea să rămână în politică, iar aproape jumătate (46%) consideră că ar trebui să se retragă. 23% dintre respondenți își doresc anchetarea sa penală.

Concluziile sondajului

Nivelul de încredere în Volodimir Zelenski s-a stabilizat în ultimele două luni, după ce scăzuse semnificativ între lunile mai și august 2025, indicând că populația susține conducerea actuală în perioada războiului.

În ceea ce privește perioada de după război, sondajul arată că mulți cetățeni își doresc ca liderii actuali să facă loc unei noi generații de politicieni.

Astfel, o parte semnificativă consideră că retragerea din politică fără a fi supuși unor procese legale ar fi soluția potrivită, iar cererea pentru sancțiuni dure rămâne redusă. Aceasta reflectă mai degrabă așteptarea pentru reînnoirea clasei politice decât opoziția față de guvernul actual.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incredere in volodimir zelenski
presedintele ucrainei
cetatenii ucraineni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
ÎCCJ, clarificările zilei în achitarea lui Bănicioiu și decizia dată în dosarul "Ferma Băneasa"
Publicat acum 4 minute
Cătălin Drulă, surprins alături de Cristian Popescu Piedone, pe stadion
Publicat acum 12 minute
Pământul are ”termostat”. Descoperirea care ar da peste cap schimbările climatice
Publicat acum 28 minute
Horoscop 14 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 47 minute
Revenire neașteptată la conducerea PSD. Numele surpriză care i se alătură lui Sorin Grindeanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 13 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 9 ore si 55 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close