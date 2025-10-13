Un sondaj recent realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) arată că 60% dintre cetățenii Ucrainei au încredere în președintele Volodimir Zelenski, dar o parte semnificativă își dorește ca liderii actuali să facă loc unei noi generații după încheierea războiului.

În perioada 19 septembrie - 5 octombrie 2025, KIIS a realizat un sondaj de opinie la nivel național, prin metoda interviurilor telefonice asistate de computer (CATI), pe un eșantion de 1.008 adulți din teritoriul Ucrainei controlat de guvern. Sondajul a urmărit, printre altele, nivelul de încredere în președintele Volodimir Zelenski și percepția cetățenilor despre activitatea viitoare a acestuia și a fostului președinte Petro Poroșenko după război.

Încrederea în liderul ucrainean rămâne ridicată

Potrivit rezultatelor, 60% dintre ucraineni au încredere în Zelenski (23% „în totalitate” și 37% „în mare parte”), în timp ce 35% nu au încredere. Nivelul de încredere s-a stabilizat în ultimele luni, după ce a scăzut de la 74% în luna mai - la 58% în august 2025.

Așteptări privind viitorul politic al lui Zelenski după război

În ceea ce privește viitorul după război, 25% dintre respondenți își doresc ca Zelenski să continue ca președinte, iar 16% ar vrea să rămână în politică, dar fără o funcție de vârf. În schimb, 36% consideră că ar fi mai bine ca el să părăsească politica, iar 14% doresc să fie supus unor proceduri legale.

Pentru Petro Poroșenko, dorința de a rămâne în politică este mai redusă: doar 9% dintre ucraineni îl văd în funcții de top, 14% ar vrea să rămână în politică, iar aproape jumătate (46%) consideră că ar trebui să se retragă. 23% dintre respondenți își doresc anchetarea sa penală.

Concluziile sondajului

Nivelul de încredere în Volodimir Zelenski s-a stabilizat în ultimele două luni, după ce scăzuse semnificativ între lunile mai și august 2025, indicând că populația susține conducerea actuală în perioada războiului.

În ceea ce privește perioada de după război, sondajul arată că mulți cetățeni își doresc ca liderii actuali să facă loc unei noi generații de politicieni.

Astfel, o parte semnificativă consideră că retragerea din politică fără a fi supuși unor procese legale ar fi soluția potrivită, iar cererea pentru sancțiuni dure rămâne redusă. Aceasta reflectă mai degrabă așteptarea pentru reînnoirea clasei politice decât opoziția față de guvernul actual.