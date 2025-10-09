€ 5.0953
Data publicării: 22:34 09 Oct 2025

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Crezi că ar trebui să i-l acorde lui Trump?
Autor: Ioana Dinu

trump-da-in-judecata-fbi_21022200 FOTO: Agerpres
 

Vineri va fi anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace.

Semnarea acordului de eliberare a ostaticilor israelieni, realizată vineri, îl apropie pe Donald Trump, de obținerea distincției, pentru rolul său de mediator între Hamas și Israel. Nominalizarea lui se confruntă cu alte 338 de candidaturi, atât persoane fizice, cât și organizații.

Pentru Donald Trump nu este doar geopolitică, este și o chestiune de ego. În 2009, Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru Pace la doar câteva luni după ce a devenit președinte, o distincție văzută de mulți drept nemeritată, acordată mai degrabă pentru speranțele pe care le genera decât pentru realizări concrete.


Liderul de la Casa Albă nu ascunde faptul că își dorește Premiul Nobel pentru pace, care va fi anunțat vineri. De când și-a început al doilea mandat, în ianuarie, el susține că a soluționat mai multe conflicte și „merită premiul, iar recent a declarat chiar că dacă nu l-ar primi ar fi o insultă pentru Statele Unite.

Israelienii și islamiștii care controlează Fâșia Gaza au convenit abia joi o încetare a focului și eliberarea ostaticilor, făcând astfel un pas important către încheierea războiului care a devastat teritoriul palestinian.

Erik Aasheim, purtător de cuvânt al Institutului Nobel, a declarat agenției France Presse că „ultima reuniune a comitetului Nobel a avut loc luni.

Comitetul format din cinci membri decide în general cu zile sau chiar săptămâni înaintea anunțului cine va primi premiul, iar ultima ședință este dedicată revizuirii finale a hotărârii.

Aasheim a afirmat că „ultimele cărămizi au fost puse luni, dar a reamintit că „nu se spune niciodată când ia decizia comitetul Nobel și a precizat că nu mai este prevăzută nicio reuniune până la anunțul de vineri.

El a confirmat că „va exista un laureat anul acesta, după ce unii experți au speculat că premiul pe 2025 ar putea să rămână neacordat din cauza situației geopolitice grave.

Istoricul Asle Sveen, specialist în premiul Nobel, a declarat agenției France Presse că acordul Israel-Hamas „nu are absolut niciun efect asupra premiului de anul acesta, deoarece „comitetul a decis deja. El a pronosticat că Trump nu va lua premiul anul acesta și a insistat chiar: „Sunt sigur de asta 100%.

Sveen a subliniat că Trump i-a dat multă vreme „mână liberă premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru bombardarea Fâșiei Gaza și a acordat ajutoare militare importante forțelor armate israeliene.

Pe lista propunerilor pentru premiu se află 338 de personalități și organizații.

În 2024, laureatul a fost Nihon Hidankyo, un grup de supraviețuitori ai bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki, militant împotriva armelor nucleare.

 

Credeți că Donald Trump va câștiga Premiul Nobel pentru Pace?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

