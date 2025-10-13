Care sunt statele din Europa cu cei mai numeroși miliardari. Ce loc ocupă România

Germania rămâne statul european cu cel mai mare număr de miliardari, potrivit celui mai recent clasament Forbes. Țara se află pe locul patru la nivel global, cu 171 de persoane care depășesc pragul de un miliard de dolari. Împreună, aceștia controlează o avere de aproximativ 676,4 miliarde de euro.

Pe primul loc în Germania se situează Dieter Schwarz, fondatorul lanțurilor Lidl și Kaufland, a cărui avere este estimată la 35 de miliarde de euro (41 de miliarde de dolari). În ierarhia mondială, el ocupă locul 37.

România

România figurează în acest an pe poziția 20 între statele europene, cu un total de șase miliardari. Potrivit Forbes 2025, cei mai bogați români sunt Ion Țiriac (2,1 miliarde dolari), Dragoș Pavăl (2 miliarde dolari), Adrian Pavăl (1,3 miliarde dolari), Daniel Dines (1,4 miliarde dolari), și fondatorii platformei Databricks, Matei Zaharia și Ion Stoica (2,5 miliarde dolari).

Italia

În clasamentul continental, Italia se află pe locul al doilea, cu 74 de miliardari care dețin împreună o avere de 289 de miliarde de euro. Giovanni Ferrero, moștenitorul imperiului de dulciuri Ferrero, este cel mai bogat italian, cu 32,6 miliarde de euro, ceea ce îl plasează pe poziția 41 la nivel global.

Regatul Unit

Regatul Unit urmează cu 55 de miliardari și o avere cumulată de 203 miliarde de euro (238 de miliarde de dolari). Cel mai bogat britanic este Michael Platt, cu 14 miliarde de lire sterline, clasat pe locul 106 în lume.

Franța

Franța, cu 52 de miliardari, completează topul primelor patru economii europene. Bernard Arnault, președintele grupului LVMH - care include branduri precum Louis Vuitton, Christian Dior și Sephora - deține o avere estimată la 152 de miliarde de euro. În 2024, Arnault a fost chiar cel mai bogat om al planetei, însă în prezent ocupă poziția a cincea. El continuă să respingă public ideea introducerii unui impozit pe avere în Franța, subiect ce revine frecvent în dezbaterile politice interne.

Scară Globală

La scară globală, Forbes a numărat în 2025 peste 3.000 de miliardari, cu o avere totală estimată la 16,1 trilioane de dolari (13,7 trilioane de euro). Peste jumătate dintre ei provin doar din trei state: Statele Unite, China și India.

Raportul subliniază și o realitate tot mai vizibilă – polarizarea averilor. Datele publicate de Our World in Data arată că 1% din populația Europei deține peste 20% din avuția totală, iar în multe țări această pondere depășește chiar 25%.

Clasamentul Forbes utilizează evaluări în dolari americani și se bazează pe cetățenia persoanelor, fără a ține cont de țara lor de reședință, punctează Euronews.com.