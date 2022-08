Care este vitamina plămânilor. Află care sunt beneficiile acesteia și în ce alimente o găsești

Vitamina plămânilor este una dintre cele mai cunoscute vitamine pentru susținerea imunității. Este vorba despre vitamina C, care contribuie la funcționarea normală a plămânilor și a căilor respiratorii, dar care ajută și la reducerea stării de oboseală.

Vitamina C, recomandată adesea pe perioada virozelor respiratorii, este un antioxidant pe care organismul îl utilizează pentru a se păstra sănătos și puternic. Mai mult, menține sănătatea oaselor, a mușchilor, a vaselor de sânge și ajută la formarea colagenului.

Vitamina C este poate fi găsită în fructele și legumele proaspete, mai ales în portocale și în celelalte citrice.

„Dacă ar fi să fac o recomandare, avem nevoie de un strop de vitamina C. Este singurul supliment care ne poate ajuta pentru o imunitate mai puternică și care nu are cum să ne facă nimic rău pentru că este o vitamină hidrosolubilă și dacă avem o cantitate mai mare, este eliminată din organism prin urină,” a explicat dr. Mihaela Bilic, în emisiunea Telemedika de la Medika TV, potrivit doctorulzilei.ro.

Care este vitamina plămânilor și în ce alimente se găsește?

Vitamina plămânilor este vitamina C. Aceasta are rol antioxidant, ceea ce înseamnă că previne deteriorarea celulară. De asemenea, are și proprietăți antiinflamatoare și de modulare a sistemului imunitar.

Potrivit unor studii, menținerea unui nivel optim de vitamina C este esențial pentru plămâni sănătoși și puternici. În schimb, dacă această vitamină se află în deficit, poate afecta sistemul imunitar, fapt care duce la creșterea riscului de infecții respiratorii.

S-a demonstrat că suplimentele cu vitamina C pot reduce riscul și durata infecțiilor respiratorii. În plus, acestea au menirea de a îmbunătăți funcția pulmonară și de a preveni declinul funcției pulmonare la persoanele care suferă de astm.

Vitamina C este, totodată, esențială în cazul celor care fumează. Se pare că, cele care au niveluri mai mari de vitamina C în organism, prezintă o funcție pulmonară mai bună decât cei cu niveluri mai scăzute. În cazul adulților cu vârsta peste 19 ani, doza zilnică recomandată pentru vitamina C este de 75-120 mg.

Vitamina C se găsește din abundență în următoarele alimente: acerola, măceșe, ardei iuți, guave, portocale, lămâi, căpșune, ardei gras galben, pătrunjel, kiwi și coacăze negre.

Alte vitamine benefice pentru plămâni

Pe lista vitaminelor esențiale pentru o bună funcționare a plămânilor se află și vitamina D. Aceasta ajută la îmbunătățirea calității vieții, la reducerea exacerbării bolii și la îmbunătățirea anumitor simptome la persoanele cu afecțiuni respiratorii precum astmul și BPOC.

Potrivit cercetătorilor, deficiența de vitamina D este strâns legată de o implicare mai severă a plămânilor, de o durată mai lungă a bolii și de un risc crescut de deces la persoanele spitalizate, care suferă de COVID-19.

Foarte buni pentru plămâni sunt și acizii grași Omega-3. Aceștia au proprietăți antiinflamatorii puternice, extrem de folositoare în cazul afecțiunilor pulmonare (de exemplu, astmul). Mai mult, pentru majoritatea pacienților cu astm, un nivel optim de Omega-3 în organism este esențial pentru un control mai bun al astmului. O dietă bogată în acizi grași poate reduce și riscul de a dezvolta BPOC (Boala pulmonară cronica obstructivă), scrie BZI.

