Capitala unde autoritățile vor să declanşeze o ploaie artificială pentru a lupta contra smogului periculos - Video

New Delhi este cea mai poluată capitală din lume şi care suferă din cauza smogului de o săptămână, transmite Reuters.

Autorităţile din New Delhi au închis deja toate şcolile, au oprit activităţile din sectorul construcţiilor şi au anunţat că vor impune restricţii în privinţa folosirii vehiculelor. În funcţie de aprobările legale şi de condiţiile meteorologice, Ministerul local al Mediului a precizat că autorităţile municipale vor încerca să inducă o ploaie artificială în jurul datei de 20 noiembrie.

Calitatea aerului se deteriorează în fiecare an în India înainte de venirea iernii, când aerul rece reţine particulele poluante provenite din surse precum vehiculele, industriile, praful din construcţii şi arderea deşeurilor agricole.

Smog blankets the Indian capital #NewDelhi amid the 2023 #CricketWorldCup. The toxic haze has raised alarms about player safety. pic.twitter.com/FDHiqE0jez